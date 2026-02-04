نجاحات نوعية لمكتبة محمد بن راشد في "القاهرة للكتاب"

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت مكتبة محمد بن راشد مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، الذي اختتمت فعالياته أول من أمس، حيث شهد جناحها إقبالاً واسعاً من الزوار وكبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين من مختلف دول العالم.

وخلال مشاركتها، استعرضت المكتبة أحدث إصداراتها، إلى جانب برامجها وخدماتها ومرافقها، وسلطت الضوء على أبرز مبادراتها، وفي مقدمتها مبادرة ((عالم بلغتك)) وإصداراتها المعرفية، كما نظمت مجموعة من الجلسات الحوارية والفكرية المميزة التي لاقت تفاعلاً لافتاً من الجمهور.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن مشاركة المكتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل تجسيداً عملياً لرؤيتها باعتبار المعرفة ركيزة للتنمية الإنسانية، وأداة فاعلة لبناء الوعي وتعزيز الحوار الثقافي العربي والدولي.

وأضاف أن الحضور في القاهرة، بما تمثله من ثقل تاريخي ومعرفي، يعكس إيمان المكتبة بأهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية العربية في إنتاج المعرفة وتداولها، وليس الاكتفاء بعرضها.

وأكد أن مكتبة محمد بن راشد ستواصل تطوير نموذجها بوصفها مؤسسة معرفية حديثة تجمع بين المحتوى النوعي، والتحول الرقمي، والترجمة، ودعم اللغة العربية، بما يضمن وصول المعرفة إلى الأجيال الجديدة ويجعلها متاحة، ومؤثرة، ومستدامة.

وخلال الأسبوع الثاني من المعرض، استقبلت منصة مكتبة محمد بن راشد عدداً من كبار الشخصيات والمثقفين.

وفي الإطار ذاته، نظمت المكتبة مجموعة من الجلسات الحوارية والفكرية.