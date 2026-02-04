الشعر في دبي.. فضاء إبداعي يتنفس عذب القصيد

MENAFN - Al-Bayan) تُعد دبي واحدة من أبرز مدن العالم التي تحتفي بمختلف أنواع الفنون والأدب، خاصة الشعر، حيث تسعى الإمارة لنثره في مختلف أرجائها ليحظى الجمهور بالاستمتاع بالقصائد، وعليه فإن مبادرات الفن في الأماكن العامة التي أطلقتها دبي يشجع على فتح فضاءات عامة للشعر والشعراء.

وأكد الشاعر أحمد العسم أن الشعر يجد اهتماماً عاماً، سواء على مستوى القبول من الجمهور، أو على مستوى الرعاية والاحتضان من المؤسسات الثقافية، وقال: ((في دبي وفي مجتمع الإمارات عموماً، يحظى الشعر بالاهتمام، ويحضر الشعر والشعراء في الفعاليات الثقافية والأمسيات والاحتفالات الوطنية، بدعم من المؤسسات الحكومية والخاصة، ولكن ظاهرة الفن في الأماكن العامة تجعل من المنطقي التفكير بتخصيص مساحات للشعر والشعراء في الفضاءات العامة مثل الحدائق، والأماكن المفتوحة التي تستقطب الزوار، فهذا يساعد على صقل المواهب من خلال التعامل المباشر مع جمهور غير محسوب على الشعر نفسه، وهذا بمنزلة موعد ثقافي مفتوح بين دبي والشعر في الأماكن العامة)).

وأوضح العسم أنه قدم أخيراً تجربة شعرية في فضاء مفتوح، في حديقة عامة، وتفاجأ بأعداد الناس الذين حضروا من كل مكان كباراً وصغاراً، وأيضاً فوجئ بكم التعليقات التي وصلته بأنهم تمكنوا من سماع شعره وهم على مسافة بعيدة منه، قائلاً: ((التجربة أسعدتني بكل تأكيد، ووسعت نطاق الشعر من داخل الجدران أو ما يسمى بجمهور النخبة، وخرج لكل الناس بدعوة مفتوحة، ففي رأيي الشعر لا يحتاج إلى دعوة، بل هو قادر وحده على جذب اهتمام محبيه أينما كان)).

وأشار إلى أن دبي كانت تقيم مهرجاناً للشعر الشعبي في منطقة الشندغة قبل أكثر من عشر سنوات، وكان مهرجاناً ناجحاً بكل ما للكلمة من معنى، وكان يحضره كل محبي الشعر سواء النبطي أو من وصلت إلى مسامعه الأبيات وراقت له، فالموضوع لا يحتاج لأكثر من ميكرفون ومكبر للصوت، وبعدها تترتب الأمسية من تلقاء نفسها.

ومن جهته، أكد الشاعر طلال الجنيبي أن مثل هذه الظاهرة يمكن أن تؤكد الطابع العالمي لدبي، وقال: ((أضحت دبي اليوم واحدة من أبرز مدن العالم، وهي بتنوعها الثقافي استحضرت وأعادت إنتاج الكثير من الظواهر الإبداعية في العالم، وقد تكون فكرة جيدة إدراج الشعر على جدول مبادرات الأماكن العامة، لا سيما أن هذه الظاهرة موجودة في كثير من المدن العالمية، التي تخصص مساحات في الأماكن العامة يرتادها الشعراء ليلقوا قصائدهم الجديدة على زوار تلك الأماكن، وفي الغالب فإن هذه التجربة ستقوي شخصية الشاعر، وتعزز من تواصله مع الجمهور)).

وأضاف: ((قبل مدة وبدعوة من ندوة الثقافة والعلوم في دبي شاركت في أمسية شعرية أقيمت في حديقة الندوة، وكانت بمنزلة دعوة مفتوحة للجميع لأن يستمع إلى الشعر ويستمتع به، ودبي قادرة على هذا بحيث تخرج الأمسيات الشعرية من الروتين والإطار التقليدي)).

وأكد الجنيبي أن فضاء دبي الثقافي يستوعب الكثير من الأنماط الثقافية، وهي قادرة على تحفيز المشهد الشعري بقوة.