"المرموم: حياة البرية".. لوحات تنبض بالجمال من قلب الصحراء

MENAFN - Al-Bayan) في قلب دبي، حيث تعانق الشمس رمال الصحراء، وتهمس الريح بأسرار الطبيعة، لم يعد الفن حبيس الجدران الصماء أو القاعات المغلقة، بل انطلق ليتنفس الحرية في فضاء محمية المرموم الرحب.

هناك، حيث تلتقي الأصالة بالحداثة، وُلد معرض ((المرموم: حياة البرية))؛ ليكون أول تجربة من نوعها تحوّل قيادة السيارة وسط الكثبان إلى رحلة بصرية ساحرة، تذوب فيها المسافات بين المشاهد وعناصر البيئة المحلية.

فبين ضوء يراقص الظلال في لحظات الشروق، وصبر طال خلف عدسة المصور الإماراتي علي خليفة بن ثالث، تنكشف لنا 24 لوحة فنية ليست مجرد توثيق للحظة عابرة، بل هي رسالة وطنية وقصة بصرية مكثفة تروي تفاصيل التنوع الحيوي، من صمود الثدييات الصحراوية إلى تحليق الطيور المهاجرة.

إنه ليس مجرد معرض، بل دعوة للتأمل في جماليات الاستدامة، وجسر تقني يجمع بين عبق التراث والتقنيات الحديثة، ليعيد صياغة علاقتنا بالأرض بأسلوب عصري يرسّخ مكانة المرموم وجهة طبيعية تجمع بين الفن والمعرفة.

وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لـ((البيان))، أن الهيئة تسعى من خلال معرض ((المرموم: حياة البرية)) إلى نقل الفنون من القاعات المغلقة إلى فضاء مفتوح يعكس هوية المكان ويعزز العلاقة بين الإنسان والطبيعة، موضحةً أن المعرض، الذي يُعد الأول من نوعه، يهدف إلى تسليط الضوء على جماليات محمية المرموم الصحراوية بوصفها نظاماً بيئياً حياً، وإبراز عناصرها الطبيعية التي تشكل جزءاً أساسياً من البيئة والثقافة المحلية.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع مسؤوليات الهيئة والتزاماتها الهادفة إلى جعل الفن في متناول الجميع، وحفظ وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي المحلي، وإبراز قيمته وتوسيع حضوره على الخريطة العالمية، مبينةً أن المعرض يتفرد بفكرة تتيح للجمهور زيارته بسياراتهم الخاصة، ما يحول القيادة إلى رحلة بصرية وثقافية مميزة تجعل الفن جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية وأداة لرفع الوعي والتحفيز على التأمل في الجمال المحيط.

وفي ما يخص دور الفنون في الحفاظ على البيئة، ذكرت السويدي أن التصوير الفوتوغرافي يشكل أداة فعالة في تعزيز مفاهيم الاستدامة عبر تحويل المشهد الطبيعي إلى رسالة بصرية مؤثرة تشجع الحوار حول قضايا الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مضيفةً إن فن التصوير يؤدي دوراً مهماً في توثيق التراث الطبيعي ورفع الوعي بأهمية محمية المرموم، كما يسهم في تشكيل ذاكرة بصرية حية تقوي ارتباط الجمهور بالمكان.

وشددت شيماء السويدي على دور المعرض في إعادة تقديم محمية المرموم بوصفها فضاءً حيوياً يجمع بين الطبيعة والفن والمعرفة، مؤكدةً أن هذا السرد البصري يثري المحتوى الثقافي ويدعم السياحة الثقافية المستدامة، ما يرسخ حضور المحمية وجهة سياحية مرموقة تجمع بين الاستكشاف البيئي والتفاعل الفني، بما يعكس تطلعات دبي إلى حماية البيئة وتنمية الاقتصاد الإبداعي.

رسالة وطنية

من جانبه، كشف علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن كواليس معرض ((المرموم: حياة البريّة))، موضحاً أن هذا العمل يمثل أكثر من مجرد توثيق فني، بل هو رسالة وطنية تهدف إلى صون التراث الطبيعي الإماراتي وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.

وأكد أن التحدي الأكبر كان العمل في بيئة صحراوية قاسية ومتغيرة باستمرار، مشيراً إلى أن درجات الحرارة المرتفعة، والعواصف الرملية، والإضاءة التي تبدل ملامحها بسرعة بين الشروق والغروب، فرضت شروطاً تقنية صعبة على عملية التصوير.

ولفت إلى أن التحدي لم يقتصر على المناخ فحسب، بل شمل الجانب اللوجستي والتقني، قائلاً: ((تتطلب الطبيعة البرية صبراً طويلاً واحتراماً تاماً لحياة الكائنات دون إزعاجها أو تغيير سلوكها. الوصول إلى المواقع الحساسة داخل المحمية استدعى تخطيطاً دقيقاً ومعرفة عميقة بمواسم النشاط الحيوي للكائنات)).

وأكد أن صور المعرض الـ24 تم اختيارها بعناية فائقة لتمثل النظم البيئية الأساسية والموائل الحيوية داخل محمية المرموم، منوهاً بأنه حرص على تقديم طيف متوازن يشمل الطيور المهاجرة، والثدييات الصحراوية، والزواحف، والمشاهد الطبيعية الواسعة، وبذلك لا تكتفي الصور بإظهار الجمال، بل تكشف عن شبكة العلاقات البيئية المتكاملة، لتتحول المجموعة إلى خريطة بصرية مكثفة للتنوع الحيوي.

ونظراً لأن المعرض يقدم تجربة مشاهدة فريدة من داخل السيارات، أوضح بن ثالث أنه اعتمد تكوينات بصرية قوية وواضحة يمكن قراءتها بسرعة من مسافة متحركة.

وفي ختام حديثه، وجَّه بن ثالث رسالة جوهرية إلى المصورين الإماراتيين، داعياً إياهم إلى النظر إلى الكاميرا بوصفها أداة لحفظ الذاكرة الطبيعية للبلاد، ومشدداً على أن توثيق التراث البيئي مسؤولية ثقافية ووطنية.