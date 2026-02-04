"المعلومات الخاطئة" تعرقل شفاء المصابين بالسرطان

MENAFN - Al-Bayan) أكد باحثون، أخيراً، أن المعلومات الخاطئة حول الأمراض السرطانية، كعدم جدوى بعض الأطعمة أو العلاجات، قد تؤدي إلى عدم قدرة المريض على التعافي.

وأكد اختصاصي الأورام في معهد غوستاف روسي في باريس، الدكتور ماريو دو بالما، أن هذه الظاهرة ((مشكلة يومية)).

ورغم صعوبة قياس تبعات المعلومات المضللة، يحاول دو بالما باستمرار، كما قال، تفنيد المعتقدات الخاطئة، لا سيما تلك ((المتعلقة بالنظام الغذائي والصيام والمكملات الغذائية))، فكثير من المرضى يعتقدون مثلاً أن عليهم التوقف عن تناول السكر، ((لأنهم قرأوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يغذي الأورام، وهذا ليس صحيحاً)).



ويقول دو بالما إن معهد غوستاف روسي يستقبل سنوياً ((عدداً من المرضى الذين يصابون بالفشل الكلوي أو التهاب الكبد نتيجة تفاعل بين مكمل غذائي ودواء مضاد للسرطان))، مؤكداً أهمية بناء جو من الثقة مع المريض.

أما عالمة الأحياء ورئيسة تحرير موقع مجلة جمعية ((روز أب)) التي تدعم النساء المصابات بالسرطان، إميلي غراوييه، فأشارت إلى أن ((المرضى يبحثون عن جوانب يمكنهم العمل من خلالها على تحسين صحتهم، والنظام الغذائي أحدها))، لكنها تشدد على ضرورة ((توخي الحذر في بعض المعلومات)).