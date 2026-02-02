إغلاق محيط برج الساعة في الجامعة الأردنية

إغلاق محيط برج الساعة في الجامعة الأردنية
خبرني - أعلنت الجامعة الأردنية عن إغلاق محيط برج الساعة لمدة عشرة أيام، ابتداءً من اليوم، وذلك بسبب أعمال التحديث والتطوير الجارية، وحرصًا على السلامة العامة.
ودعت الجامعة الطلبة والعاملين والزوار إلى الالتزام بالإرشادات المرورية البديلة والتعاون مع الجهات المعنية، لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على أمن الجميع.
