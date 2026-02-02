  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إغلاق محيط برج الساعة في الجامعة الأردنية

2026-02-02 07:10:48
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت الجامعة الأردنية عن إغلاق محيط برج الساعة لمدة عشرة أيام، ابتداءً من اليوم، وذلك بسبب أعمال التحديث والتطوير الجارية، وحرصًا على السلامة العامة.

ودعت الجامعة الطلبة والعاملين والزوار إلى الالتزام بالإرشادات المرورية البديلة والتعاون مع الجهات المعنية، لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على أمن الجميع.

MENAFN02022026000151011027ID1110682548

