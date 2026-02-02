بعد الوداع المرير أمام يونايتد في الكأس.. داركو ميلانيتش يعود لقيادة الوحدة للمرة الثانية

بعد الوداع المرير أمام يونايتد في الكأس.. داركو ميلانيتش يعود لقيادة الوحدة للمرة الثانية
وأعلن النادي، عبر بيان رسمي، عودة المدرب السلوفيني لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما كان قد تولى قيادة الفريق في الموسم الماضي، من دون الإفصاح عن تفاصيل ومدة العقد.
ويأتي التعاقد مع ميلانيتش بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها الوحدة على يد يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 2-4 في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، ليودع الفريق البطولة مبكرًا.
وكانت الخسارة قد فجّرت بركان الغضب داخل الوحدة ولدى الجماهير، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه الفريق في مواجهة يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، إذ شكّل خروج الوحدة واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.
ويُذكر أن ميلانيتش تولى تدريب الوحدة في الموسم الماضي عقب إقالة النرويجي روني دايلا، إذ قاد الفريق في نصف موسم قبل رحيله نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، وعدم رغبة النادي في تجديد العقد حينها.
