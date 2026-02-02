بعد الوداع المرير أمام يونايتد في الكأس.. داركو ميلانيتش يعود لقيادة الوحدة للمرة الثانية

MENAFN - Al-Bayan) تعاقد الوحدة مع السلوفيني داركو ميلانيتش مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بديلًا للبرتغالي ديماس تيكسيرا.

وأعلن النادي، عبر بيان رسمي، عودة المدرب السلوفيني لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما كان قد تولى قيادة الفريق في الموسم الماضي، من دون الإفصاح عن تفاصيل ومدة العقد.

ويأتي التعاقد مع ميلانيتش بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها الوحدة على يد يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 2-4 في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، ليودع الفريق البطولة مبكرًا.

وكانت الخسارة قد فجّرت بركان الغضب داخل الوحدة ولدى الجماهير، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه الفريق في مواجهة يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، إذ شكّل خروج الوحدة واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

ويُذكر أن ميلانيتش تولى تدريب الوحدة في الموسم الماضي عقب إقالة النرويجي روني دايلا، إذ قاد الفريق في نصف موسم قبل رحيله نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، وعدم رغبة النادي في تجديد العقد حينها.