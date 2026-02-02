ليبرون جيمس يحقق إنجازًا غير مسبوق في الـ NBA

MENAFN - Al-Bayan) يواصل النجم الأمريكي ليبرون جيمس سجله الحافل في كرة السلة، بعدما أضاف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الطويلة، مؤكدًا قدرته على الاستمرار في أعلى مستوى رغم تقدمه في العمر.

وسجل جيمس اسمه في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين كأول لاعب يتم اختياره ضمن تشكيلة الموسم للمرة الثانية والعشرين، عقب إعلان مشاركته في مباراة كل النجوم، ليصبح صاحب الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة على هذا الصعيد.

وجاء اختيار نجم لوس أنجلوس ليكرز وهو في عمر 41 عامًا، إذ ضمته قائمة الاحتياط في الفريق الغربي لمباراة كل النجوم، التي ستقام في سان فرانسيسكو يوم 15 فبراير، ضمن نسخة تحمل نظامًا جديدًا هذا العام، يعتمد على مواجهة فريقين من اللاعبين المحليين مع فريق ثالث من اللاعبين الدوليين.

ويعد ليبرون الهداف التاريخي للدوري الأمريكي، وصاحب أربع جوائز لأفضل لاعب، إضافة إلى أربعة ألقاب في الـ NBA، وهو ما يعكس حجم الخبرة التي يواصل تقديمها داخل الملاعب.

وقدم جيمس هذا الموسم أرقامًا ثابتة مع ليكرز، مسجلًا معدل 21.9 نقطة، و6.6 تمريرات حاسمة، و5.8 متابعات في المباراة الواحدة، خلال 30 مباراة خاضها الفريق، حقق خلالها 29 فوزًا مقابل 18 خسارة.

وواجهت مسيرة اللاعب بعض التوقفات بسبب الإصابات، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى التشكيك في فرص اختياره لمباراة كل النجوم، قبل أن يحسم القرار بضمه إلى قائمة الاحتياط في المؤتمر الغربي.

وينضم جيمس في هذه القائمة إلى أسماء بارزة، من بينها أنتوني إدواردز، وجمال موراي، وتشيت هولمغرين، وكيفن دورانت، وديفين بوكر، وديني أفديا، في تشكيلة تضم مجموعة من أبرز لاعبي الموسم.

وتضم قائمة الاحتياط في المؤتمر الشرقي كلًا من جالين جونسون، ودونوفان ميتشل، وكارل أنتوني تاونز، وباسكال سياكام، ونورمان باول، وسكوتي بارنز، وجالين دورين، في نسخة جديدة تؤكد استمرار حضور النجوم المخضرمين إلى جانب الأسماء الصاعدة.