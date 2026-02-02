"بي دبليو سي" الشرق الأوسط تعين خالد بن بريك شريكاً رئيسياً عن مكاتبها في الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((بي دبليو سي)) الشرق الأوسط تعيين خالد أحمد بن بريك شريكاً رئيسياً عن مكاتبها في الإمارات اعتباراً من 1 أبريل 2026، في إطار تعزيز القيادة المؤسسية ودعم أولويات النمو المستدام للدولة. ويتمتع خالد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في الاستشارات، وهو من القيادات التي نشأت داخل بي دبليو سي، مع تركيز على استراتيجية القطاع العام والتحول المؤسسي وتطوير رأس المال البشري. وسيقود، من خلال دوره الجديد، جهود الشركة في الإمارات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم النمو المستدام والطموحات الوطنية طويلة الأمد.

وقال هاني أشقر، الشريك الرئيسي في ((بي دبليو سي)) الشرق الأوسط: إن الفهم العميق الذي يتمتع به خالد للسوق والثقافة المحلية، إلى جانب علاقاته القوية مع الجهات الحكومية، والتزامه بتطوير الكفاءات الوطنية، يؤهله للاضطلاع بدور محوري في تعزيز حضور ((بي دبليو سي)) في الإمارات. وأفخر بشكل خاص بمسيرته المهنية، التي تعكس ثقتنا بالقيادات الوطنية التي نشأت وتطورت داخل بي دبليو سي، واستثمارنا المستمر في إعداد الكفاءات الوطنية لتولي أدوار قيادية عليا.

وعن هذا التعيين، قال خالد أحمد بن بريك: أتشرف بتولي هذا المنصب في الإمارات وخاصة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تحولات وفرص كبيرة، وفي ضوء تسجيل الإمارات لمعايير عالمية في مجالات الحوكمة والابتكار والتنمية الوطنية. وسيظل يشكل عملاؤنا محور اهتماماتنا ونلتزم بالعمل والشراكة معهم لإرساء مؤسسات قوية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات والتغلب عليها.