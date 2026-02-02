صاحب السمو يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة زيارته البلاد

صاحب السمو يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة زيارته البلاد
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لفخامته حيث بدأت بعزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته ثم قام بمصافحة كبار المسؤولين بالدولة.
وقد عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والإتحاد السويسري الصديق ترأس خلالها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري الجانب السويسري وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وكبار المسؤولين بالبلدين.
وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد الجابر بأن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والإتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.
هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.
كما أقيمت مأدبة غداء على شرف الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري الصديق والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.
