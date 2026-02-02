صاحب السمو يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة زيارته البلاد

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لفخامته حيث بدأت بعزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته ثم قام بمصافحة كبار المسؤولين بالدولة.

وقد عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والإتحاد السويسري الصديق ترأس خلالها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري الجانب السويسري وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وكبار المسؤولين بالبلدين.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد الجابر بأن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والإتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

كما أقيمت مأدبة غداء على شرف الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري الصديق والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.