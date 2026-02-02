  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
شباب الفحيص للسيدات يفتتح مشاركته في دورة الألعاب العربية غدًا

2026-02-02 07:06:26
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- يستهل فريق شباب الفحيص لكرة السلة للسيدات حامل لقب النسخة الماضية، يوم غد الثلاثاء، مشاركته في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تستضيفها إمارة الشارقة.
ويخوض الفريق المباراة الافتتاحية أمام فريق الفتاة الكويتي، عند الساعة 1 ظهرًا بتوقيت الأردن، في صالة نادي البطائح، ضمن منافسات البطولة.
وتأتي مشاركة شباب الفحيص بعد فترة إعداد فني، استعدادا لخوض منافسات البطولة، في إطار مشاركاته الخارجية وتمثيل كرة السلة النسوية الأردنية.
وتشهد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات مشاركة عدد من الأندية العربية، وتهدف إلى تعزيز التنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين الفرق المشاركة.
