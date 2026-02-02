شباب الفحيص للسيدات يفتتح مشاركته في دورة الألعاب العربية غدًا

شباب الفحيص للسيدات يفتتح مشاركته في دورة الألعاب العربية غدًا
عمان 2 شباط (بترا)- يستهل فريق شباب الفحيص لكرة السلة للسيدات حامل لقب النسخة الماضية، يوم غد الثلاثاء، مشاركته في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تستضيفها إمارة الشارقة.
ويخوض الفريق المباراة الافتتاحية أمام فريق الفتاة الكويتي، عند الساعة 1 ظهرًا بتوقيت الأردن، في صالة نادي البطائح، ضمن منافسات البطولة.
وتأتي مشاركة شباب الفحيص بعد فترة إعداد فني، استعدادا لخوض منافسات البطولة، في إطار مشاركاته الخارجية وتمثيل كرة السلة النسوية الأردنية.
وتشهد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات مشاركة عدد من الأندية العربية، وتهدف إلى تعزيز التنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين الفرق المشاركة.
