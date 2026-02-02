لجنة مبادرة الحوار الشبابي في الأعيان تبحث أبرز قضايا الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 شباط (بترا)- بحثت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أبرز القضايا والملفات المتعلقة بالشباب الأردني، وتوسيع نطاق مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها.

وأكدت العين الجاغوب أهمية ترسيخ نهج الحوار المؤسسي والمنظم مع الشباب، باعتباره ركيزة أساسية في بناء السياسات العامة، مشددة على ضرورة ترجمة مخرجات محاور الحوار إلى برامج تنفيذية وخطط عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، وتعزيز حضورهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع أولويات الدولة ويخدم المصلحة الوطنية العليا.

كما ناقش أعضاء اللجنة محور خدمة العلم، ودوره في ترسيخ قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية لدى الشباب وتأهيلهم بدنيًا وثقافيًا، وتنمية مهاراتهم وربطها بسوق العمل، مؤكدين أن خدمة العلم الجديدة ليست مجرد تدريب عسكري بل مدرسة وطنية تهدف إلى بناء شخصية شبابية منضبطة وواعية، مجهزة بالمهارات والمعرفة للمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وتطرقت اللجنة لمحور تعزيز الانتماء الوطني وتوجيه الشباب نحو المشاركة الإيجابية والبناءة في الحياة العامة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، إضافة إلى تحصين الشباب ضد المعلومات المضللة والإشاعات، من خلال تعزيز الوعي الإعلامي، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتمكينهم من التحقق من الأخبار قبل نشرها أو تصديقها.

ودعت اللجنة في ختام اجتماعها إلى ضرورة استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق أهداف مبادرة الحوار الوطني الشبابي، وتحويل مخرجاتها إلى نتائج ملموسة تعكس تطلعات الشباب الأردني وتطلعات القيادة نحو مستقبل أكثر مشاركة وتمكينًا.

آخر الأخبار منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا الأردن يحتفي باليوم العالمي للأراضي الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات ا لجنة مبادرة الحوار الشبابي في الأعيان تبحث أبرز قضايا شباب الفحيص للسيدات يفتتح مشاركته في دورة الألعاب العربي

