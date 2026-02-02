لجنة مبادرة الحوار الشبابي في الأعيان تبحث أبرز قضايا الشباب

لجنة مبادرة الحوار الشبابي في الأعيان تبحث أبرز قضايا الشباب
عمّان 2 شباط (بترا)- بحثت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أبرز القضايا والملفات المتعلقة بالشباب الأردني، وتوسيع نطاق مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها.
وأكدت العين الجاغوب أهمية ترسيخ نهج الحوار المؤسسي والمنظم مع الشباب، باعتباره ركيزة أساسية في بناء السياسات العامة، مشددة على ضرورة ترجمة مخرجات محاور الحوار إلى برامج تنفيذية وخطط عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، وتعزيز حضورهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع أولويات الدولة ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
كما ناقش أعضاء اللجنة محور خدمة العلم، ودوره في ترسيخ قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية لدى الشباب وتأهيلهم بدنيًا وثقافيًا، وتنمية مهاراتهم وربطها بسوق العمل، مؤكدين أن خدمة العلم الجديدة ليست مجرد تدريب عسكري بل مدرسة وطنية تهدف إلى بناء شخصية شبابية منضبطة وواعية، مجهزة بالمهارات والمعرفة للمساهمة الفاعلة في المجتمع.
وتطرقت اللجنة لمحور تعزيز الانتماء الوطني وتوجيه الشباب نحو المشاركة الإيجابية والبناءة في الحياة العامة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، إضافة إلى تحصين الشباب ضد المعلومات المضللة والإشاعات، من خلال تعزيز الوعي الإعلامي، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتمكينهم من التحقق من الأخبار قبل نشرها أو تصديقها.
ودعت اللجنة في ختام اجتماعها إلى ضرورة استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق أهداف مبادرة الحوار الوطني الشبابي، وتحويل مخرجاتها إلى نتائج ملموسة تعكس تطلعات الشباب الأردني وتطلعات القيادة نحو مستقبل أكثر مشاركة وتمكينًا.
