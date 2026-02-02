منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا (معدل)

منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا (معدل)
عمان 2 شباط (بترا) - يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (مطار مدينة عمان) غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، في وزارة الاتصال الحكومي.
ويأتي اللقاء في إطار تسليط الضوء على إعادة تشغيل المطار بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واعتباره نقطة انطلاق جديدة للرحلات الجوية، وبما يخدم التوجه لتوسيع خيارات السفر وخفض الكلف وتعزيز السياحة وربط المطار بالمشهد الحضري للعاصمة عمان.
ويتناول المنتدى الأرقام ذات العلاقة بتسيير الرحلات الجوية ومشاريع التوسعة للمطار والشراكات المستقبلية في دعم النقل والطيران.
ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
