منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا (معدل)

عمان 2 شباط (بترا) - يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (مطار مدينة عمان) غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، في وزارة الاتصال الحكومي.

ويأتي اللقاء في إطار تسليط الضوء على إعادة تشغيل المطار بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واعتباره نقطة انطلاق جديدة للرحلات الجوية، وبما يخدم التوجه لتوسيع خيارات السفر وخفض الكلف وتعزيز السياحة وربط المطار بالمشهد الحضري للعاصمة عمان.

ويتناول المنتدى الأرقام ذات العلاقة بتسيير الرحلات الجوية ومشاريع التوسعة للمطار والشراكات المستقبلية في دعم النقل والطيران.

ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

02/02/2026 15:04:27