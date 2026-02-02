  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا (معدل)

منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا (معدل)

2026-02-02 07:06:26
(MENAFN- Jordan News Agency)

لملاحظة الفقرة الأولى
عمان 2 شباط (بترا) - يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (مطار مدينة عمان) غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، في وزارة الاتصال الحكومي.
ويأتي اللقاء في إطار تسليط الضوء على إعادة تشغيل المطار بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واعتباره نقطة انطلاق جديدة للرحلات الجوية، وبما يخدم التوجه لتوسيع خيارات السفر وخفض الكلف وتعزيز السياحة وربط المطار بالمشهد الحضري للعاصمة عمان.
ويتناول المنتدى الأرقام ذات العلاقة بتسيير الرحلات الجوية ومشاريع التوسعة للمطار والشراكات المستقبلية في دعم النقل والطيران.
ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
--(بترا)
م خ/أ م/ أ أ
02/02/2026 15:04:27

MENAFN02022026000117011021ID1110682514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث