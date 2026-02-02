الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات الإقليم

عمان 2 شباط (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز مستجدات الإقليم، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين. وأكد جلالته ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك حيال مختلف التطورات في المنطقة، بما يدعم جهود استعادة الاستقرار وتحقيق السلام. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيد التعاون في مجالات عديدة. --(بترا) رق 02/02/2026 14:58:44

