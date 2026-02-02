وزارة التربية تحتفل بعيد ميلاد الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، هو وقفة وطنية نستحضر فيها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، لقائد جعل من خدمة الأردن والارتقاء بالإنسان الأردني نهجا ثابتا، ومن العمل الدؤوب سبيلا لبناء دولة قوية، عصرية، وقادرة على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة التربية في المركز الثقافي الملكي اليوم الاثنين، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، بحضور الأمناء العامين للوزارة، للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ولشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث.

وقال محافظة إن جلالة الملك قاد مسيرة إصلاح وتحديث شاملة، شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم، الذي أولاه جلالته اهتماما خاصا، إيمانا منه بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء المستقبل.

وأضاف"شهدنا تطويرا للمناهج، وتمكينا للمعلم، وتوسيعا للبنية التحتية المدرسية، ودعما للتعليم التقني والمهني، وتسريعا للتحول الرقمي، بما ينسجم مع متطلبات الثورة المعرفية وسوق العمل الحديث".

وبين أن جلالة الملك وفي إطار إيمانه العميق بدور المعلم ورسالة التعليم السامية، يولي اهتماما خاصا بأندية المعلمين، باعتبارها حاضنة تربوية وثقافية واجتماعية تُسهم في تمكين المعلم وتعزيز مكانته، إذ شكّل دعم جلالته لهذه الأندية ركيزة أساسية في تطوير أنشطتها وبرامجها، لتكون فضاءات فاعلة في صقل مهارات المعلمين، وتعزيز روح الانتماء، وبناء شخصية تربويةقادرة على العطاء والإبداع.

وأشار إلى أنه في المجال الاقتصادي، أطلق جلالة الملك رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها خارطة طريق وطنية شاملة، تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على الشباب والمرأة، وبما يضمن العدالة والتنمية المتوازنة في جميع محافظات المملكة.

ولفت إلى أن جلالة الملك على صعيد التحديث السياسي والإداري، قاد مسارا إصلاحيا، عزّز المشاركة السياسية، ورسّخ سيادة القانون، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات، ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.

وبين أن جلالة الملك رسّخ مكانة الأردن كدولة حكيمة، ذات صوت عاقل ومسموع، تعمل من أجل الأمن والاستقرار، وتحمل رسالة السلام والاعتدال، وتسعى دوما إلى حل النزاعات بالحوار، وحماية مصالح الأمة العربية.

وأشار إلى موقف جلالة الملك الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، كما يواصل جلالته، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جهوده لحماية المقدسات، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، والدفاع عنها في المحافل الدولية كافة.

ورفع محافظة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، باسم الوزارة وأبناء الأسرة التربوية إلى جلالة الملك أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلا المولى عز وجل أن يحفظه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، نموذجًا في العطاء والثبات والإنجاز.

وافتتح الوزير ضمن فعاليات الحفل، معرضا فنيا أقامته الوزارة بهذه المناسبة، اشتمل على العديد من الأعمال الفنية.

وتضمنت فعاليات الحفل وصلة غنائية من التراث الأردني قدمتها الفرقة الموسيقية لمديرية تربية لواء بني عبيد، وفقرة فلكلور شعبي لطلاب مديرية تربية لواء الرمثا، وفقرة فنية لطالبات مديرية تربية الكرك.

