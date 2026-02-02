وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر
عمان 2 شباط (بترا)- قام وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، بزيارة غير معلنة، لمركز حدود جابر، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمراكز الحدودية.
وتفقد الفراية، خلال جولته بالمركز، مشاريع تحسين البنية التحتية الجارية حاليا، والتي تشمل مشاريع: توسعة مظلات التفتيش، وتطوير الساحات الجمركية، وتركيب أجهزة تفتيش الشحن والأمتعة(X – Ray)، التي من المتوقع أن ينتهي تنفيذ أعمال هذه المشاريع قبل منتصف هذا العام.
كما تابع الفراية، سير العمل في المركز والخدمات المقدمة للمسافرين، واطلع على حركة الشحن بين الجانبين الأردني والسوري، والتقى عددا من المسافرين والسائقين الذين يستخدمون المركز الحدودي.
02/02/2026 14:22:27
