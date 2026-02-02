وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- قام وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، بزيارة غير معلنة، لمركز حدود جابر، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمراكز الحدودية.

وتفقد الفراية، خلال جولته بالمركز، مشاريع تحسين البنية التحتية الجارية حاليا، والتي تشمل مشاريع: توسعة مظلات التفتيش، وتطوير الساحات الجمركية، وتركيب أجهزة تفتيش الشحن والأمتعة(X – Ray)، التي من المتوقع أن ينتهي تنفيذ أعمال هذه المشاريع قبل منتصف هذا العام.

كما تابع الفراية، سير العمل في المركز والخدمات المقدمة للمسافرين، واطلع على حركة الشحن بين الجانبين الأردني والسوري، والتقى عددا من المسافرين والسائقين الذين يستخدمون المركز الحدودي.

