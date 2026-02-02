الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي

الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي
خبرني - أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء الاثنين بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طلب بدء محادثات بشأن برنامج بلاده النووي مع الولايات المتحدة، في ظل توترات مع واشنطن التي لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية.
وقال مصدر حكومي إن "الرئيس مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة"، وأضاف أن "إيران والولايات المتحدة ستجريان مباحثات حول الملف النووي"، من دون تحديد موعد.
