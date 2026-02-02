  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي

2026-02-02 07:06:03
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء الاثنين بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طلب بدء محادثات بشأن برنامج بلاده النووي مع الولايات المتحدة، في ظل توترات مع واشنطن التي لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية.

وقال مصدر حكومي إن "الرئيس مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة"، وأضاف أن "إيران والولايات المتحدة ستجريان مباحثات حول الملف النووي"، من دون تحديد موعد.

