رئيس لبنان: الدولة تمكنت من نزع السلاح في جنوب الليطاني وبسط سلطتها

2026-02-02 07:06:03
خبرني - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين، إن "الجيش بحاجة إلى معدات ميكانيكية وآليات وتجهيزات تمكنه من أداء مهامه"، مؤكدًا أن "الدولة تمكنت من نزع السلاح في جنوب الليطاني وبسط سلطتها بالمنطقة"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أقر جيش الاحتلال في صباح اليوم بأنه استهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية بالجنوب اللبناني، بزعم استهداف عنصر من حزب الله.

وقالت قوات حفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، اليوم، إنها ألغت 10 أنشطة على الخط الأزرق بعدما أبلغها الجيش الإسرائيلي بأنه سينفذ نشاطا جويًا لإسقاط مادة كيميائية غير سامة.

وأضافت "يونيفيل" أن "قوات حفظ السلام يجب أن تبقى بعيدًا عن الأنشطة الإسرائيلية، وأن تظل تحت أمكنة مسقوفة"، مشددة على أن "الأنشطة الإسرائيلية غير مقبولة ومخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأوضحت قيادة "يونيفيل" أن "الإجراءات الإسرائيلية تعرض قوات حفظ السلام والمدنيين للخطر وتشكل مصدر قلق بالغ"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى وقف جميع أنشطته والعمل مع قوات حفظ السلام لدعم الاستقرار.

