رئيس لبنان: الدولة تمكنت من نزع السلاح في جنوب الليطاني وبسط سلطتها

رئيس لبنان: الدولة تمكنت من نزع السلاح في جنوب الليطاني وبسط سلطتها
خبرني - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين، إن "الجيش بحاجة إلى معدات ميكانيكية وآليات وتجهيزات تمكنه من أداء مهامه"، مؤكدًا أن "الدولة تمكنت من نزع السلاح في جنوب الليطاني وبسط سلطتها بالمنطقة"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أقر جيش الاحتلال في صباح اليوم بأنه استهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية بالجنوب اللبناني، بزعم استهداف عنصر من حزب الله.
وقالت قوات حفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، اليوم، إنها ألغت 10 أنشطة على الخط الأزرق بعدما أبلغها الجيش الإسرائيلي بأنه سينفذ نشاطا جويًا لإسقاط مادة كيميائية غير سامة.
وأضافت "يونيفيل" أن "قوات حفظ السلام يجب أن تبقى بعيدًا عن الأنشطة الإسرائيلية، وأن تظل تحت أمكنة مسقوفة"، مشددة على أن "الأنشطة الإسرائيلية غير مقبولة ومخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وأوضحت قيادة "يونيفيل" أن "الإجراءات الإسرائيلية تعرض قوات حفظ السلام والمدنيين للخطر وتشكل مصدر قلق بالغ"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى وقف جميع أنشطته والعمل مع قوات حفظ السلام لدعم الاستقرار.
