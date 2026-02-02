وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى معبر رفح

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2026-02-02 07:04:37
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- وصلت الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى معبر رفح في طريقهم إلى قطاع غزة، بحسب إعلام مصري صباح الاثنين.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بـ"وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة".

ويُظهر مقطع فيديو بثته القناة وصول الفلسطينيين إلى المعبر، لكنهم لم يدخول بعد إلى غزة.

وصباح الأحد، بدأ تشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر "بشكل تجريبي"، بعد أكثر من عام ونصف على الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل له.

ومن المتوقع دخول 50 فلسطينيا إلى غزة، ومغادرة 150 من المرضى ومرافقيهم للعلاج بمصر، وفق إعلام عبري، علما بأن التقديرات الرسمية بغزة تفيد بانتظار 22 ألف مريض إعادة فتح المعبر.

