وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى معبر رفح

وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى معبر رفح
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بـ"وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة".
ويُظهر مقطع فيديو بثته القناة وصول الفلسطينيين إلى المعبر، لكنهم لم يدخول بعد إلى غزة.
وصباح الأحد، بدأ تشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر "بشكل تجريبي"، بعد أكثر من عام ونصف على الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل له.
ومن المتوقع دخول 50 فلسطينيا إلى غزة، ومغادرة 150 من المرضى ومرافقيهم للعلاج بمصر، وفق إعلام عبري، علما بأن التقديرات الرسمية بغزة تفيد بانتظار 22 ألف مريض إعادة فتح المعبر.
