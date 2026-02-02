مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يوافق على سفر 5 مرضى فقط من أصل 27

MENAFN - Palestine News Network ) أكد د. عاطف الحوت، مدير مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أن أي مريض أو جريح من قطاع غزة لم يغادر عبر معبر رفح البري حتى اللحظة.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خمسة أسماء فقط من بين 27 مريضًا وجريحًا أُدرجت في القائمة المرسلة للسفر.

وأشار الحوت إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، محذّرًا من أن تأخير خروجهم يعد بمثابة حكم بالإعدام عليهم. وأضاف أن ملف سفر المرضى يشهد ضبابية وعدم وضوح غير معتاد مقارنة بالفترات السابقة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة أنه لم يُسمح بسفر أي مرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري، وأنه لم يتم تزويدها بأي معلومات جديدة حول آلية النقل.

وأوضحت الوزارة أن سفر المرضى عبر معبر كرم أبو سالم سيستمر وفق الآلية السابقة.

وفي السياق نفسه، قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، إنهم لم يتلقوا أي معلومات أو تفاصيل بشأن إجلاء مرضى أو مصابين من القطاع عبر المعبر حتى الآن.