مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يوافق على سفر 5 مرضى فقط من أصل 27

مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يوافق على سفر 5 مرضى فقط من أصل 27
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خمسة أسماء فقط من بين 27 مريضًا وجريحًا أُدرجت في القائمة المرسلة للسفر.
وأشار الحوت إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، محذّرًا من أن تأخير خروجهم يعد بمثابة حكم بالإعدام عليهم. وأضاف أن ملف سفر المرضى يشهد ضبابية وعدم وضوح غير معتاد مقارنة بالفترات السابقة.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة أنه لم يُسمح بسفر أي مرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري، وأنه لم يتم تزويدها بأي معلومات جديدة حول آلية النقل.
وأوضحت الوزارة أن سفر المرضى عبر معبر كرم أبو سالم سيستمر وفق الآلية السابقة.
وفي السياق نفسه، قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، إنهم لم يتلقوا أي معلومات أو تفاصيل بشأن إجلاء مرضى أو مصابين من القطاع عبر المعبر حتى الآن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment