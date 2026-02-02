  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يوافق على سفر 5 مرضى فقط من أصل 27

مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يوافق على سفر 5 مرضى فقط من أصل 27

2026-02-02 07:04:37
(MENAFN- Palestine News Network ) أكد د. عاطف الحوت، مدير مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أن أي مريض أو جريح من قطاع غزة لم يغادر عبر معبر رفح البري حتى اللحظة.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خمسة أسماء فقط من بين 27 مريضًا وجريحًا أُدرجت في القائمة المرسلة للسفر.

وأشار الحوت إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، محذّرًا من أن تأخير خروجهم يعد بمثابة حكم بالإعدام عليهم. وأضاف أن ملف سفر المرضى يشهد ضبابية وعدم وضوح غير معتاد مقارنة بالفترات السابقة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة أنه لم يُسمح بسفر أي مرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري، وأنه لم يتم تزويدها بأي معلومات جديدة حول آلية النقل.

وأوضحت الوزارة أن سفر المرضى عبر معبر كرم أبو سالم سيستمر وفق الآلية السابقة.

وفي السياق نفسه، قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، إنهم لم يتلقوا أي معلومات أو تفاصيل بشأن إجلاء مرضى أو مصابين من القطاع عبر المعبر حتى الآن.

MENAFN02022026000205011050ID1110682469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث