الصحة: 5 شهداء و4 إصابات وصلوا مشافي غزة بـ24 ساعة

الصحة: 5 شهداء و4 إصابات وصلوا مشافي غزة بـ24 ساعة
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5 شهداء منهم شهيدان انتشال، و 4 إصابات.
وأضافت الصحة في تقرير لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر المنصرم، بلغ إجمالي عدد الشهداء 526 وإجمالي عدد الإصابات 1,447، وإجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ العدد التراكمي للشهداء 71,800 والإصابات 171,555.
