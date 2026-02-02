  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصحة: 5 شهداء و4 إصابات وصلوا مشافي غزة بـ24 ساعة

2026-02-02 07:04:37
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5 شهداء منهم شهيدان انتشال، و 4 إصابات.

وأضافت الصحة في تقرير لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر المنصرم، بلغ إجمالي عدد الشهداء 526 وإجمالي عدد الإصابات 1,447، وإجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ العدد التراكمي للشهداء 71,800 والإصابات 171,555.

