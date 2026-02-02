الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بتحديد موعدي انتخابات المجلس الوطني والمؤتمر الثامن لحركة فتح

الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بتحديد موعدي انتخابات المجلس الوطني والمؤتمر الثامن لحركة فتح
وينص المرسوم الرئاسي على إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك المرأة والشباب والتجمعات الفلسطينية في الخارج، وتولي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
كما أصدر سيادته، قرارا بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة رام الله بتاريخ 14/05/2026.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا سابقا حدد فيه موعد انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين بتاريخ 25/4/2026.
