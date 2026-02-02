باحث اقتصادي يدعو للتحقيق في فواتير الكهرباء وسط شكاوى متزايدة من تضاعف القيم

MENAFN - Amman Net) قال الباحث الاقتصادي والمختص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن الشكاوى الواردة من المواطنين حول تضاعف قيم فواتير الكهرباء شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما يستدعي تكليف جهة فنية مستقلة للتحقيق في أسباب هذا الارتفاع، بعيداً عن الاكتفاء بتفسيرات تتعلق بزيادة الاستهلاك أو نظام الشرائح والتسعير.

وأوضح الشوبكي، خلال مداخلة هاتفية على راديو البلد، أن ما يلفت الانتباه حالياً هو تضاعف قيمة الفواتير لدى شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يتجاوز التفسيرات التقليدية المرتبطة بفصل الشتاء أو أنماط الاستهلاك، ويشير إلى وجود ملاحظات فنية تستوجب التدقيق والتحقق. وأضاف أن الدعوة إلى التحقيق ليست جديدة، إذ سبق أن طُرحت مقاربة مماثلة عام 2020 عبر الاستعانة بشركة فنية بريطانية متخصصة لدراسة شكاوى المواطنين، وفحص الفاقد، والتحقق من احتمالات وجود أخطاء أو تلاعب.

وأكد الشوبكي أن اللجوء إلى تحقيق مستقل يمثل أسلوباً علمياً ومنهجياً لمعالجة المشكلة، ويسهم في محاصرة الشائعات دون توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة، مشدداً على أن استمرار الجدل دون حسم قد يؤثر سلباً على الثقة العامة. ولفت إلى أن شركات الكهرباء العاملة في الأردن هي شركات خاصة، وليست بمنأى عن المساءلة، ما يستوجب إخضاعها للرقابة الفنية والإدارية والخدمية لضمان حماية حقوق المواطنين وتقديم خدمة عادلة وشفافة.

وبيّن أن تجربة عام 2020 أظهرت فاعلية هذا المسار، إذ أسهم مجرد طرح خيار الاستعانة بشركة تحقيق مستقلة في التوصل إلى حلول عملية، شملت تسوية فواتير شهري كانون الأول وكانون الثاني المرتفعة، ومعادلتها بمعدل الاستهلاك الطبيعي لبقية أشهر السنة، وهو حل وصفه بالعادل ووافقت عليه الشركات في حينه.

وفيما يتعلق بالعدادات الذكية، أشار الشوبكي إلى أنه لا يمكن استبعاد أي احتمال تقنياً، موضحاً أن هذه العدادات تعمل عبر أنظمة برمجية يمكن تحديثها أو التحكم بها عن بُعد، دون أن يعني ذلك توجيه اتهام مباشر لأي طرف. وشدد على أن الحل الأمثل يتمثل في تقرير فني معتمد يصدر عن جهة مستقلة، يحدد بوضوح ما إذا كانت هناك أخطاء فعلية أم لا، بما يتيح للدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إن ثبت وجود خلل، أو تقديم شهادة براءة للشركات في حال عدم وجود تجاوزات.

وختم الشوبكي بالتأكيد على استعداده للتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في هذا الملف، معتبراً أن التحقيق المستقل يخدم الدولة والمواطنين على حد سواء، ويشكل مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة ومعالجة الشكاوى المتراكمة بشكل مهني وشفاف.