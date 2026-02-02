الشارع الأردني يترقب الأسطوانة البلاستيكية بين مؤيد ومعارض... وسط تأكيدات على أمانها

MENAFN - Amman Net) >في وقت يترقب فيه الشارع الأردني دخول أسطوانات الغاز المركبة البلاستيكية إلى الأسواق المحلية إلى جانب الأسطوانة الحديدية التقليدية، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لم يتم حتى الآن منح أي رخصة لمزاولة نشاط تعبئة أو تداول أسطوانات الغاز المركبة في السوق المحلي.

وأوضحت الهيئة أن هذه التقنية لا تزال في مراحل الاختبار والتقييم، إلى جانب استكمال إجراءات الترخيص اللازمة، في حين يتوقع خبير في شؤون الطاقة أن يتم طرحها في الأسواق خلال الشهر المقبل، في حال استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية.

ومع تزايد الحديث وتداول المعلومات حول الأسطوانة البلاستيكية، تنوعت آراء المواطنين بين مرحب بالفكرة ومتحفظ عليها، خاصة فيما يتعلق بعنصري الأمان.

إم محمد ربة منزل تعبرعن تأييدها للفكرة، قائلة إن أي منتج جديد لا بد أن يخضع لتجارب وفحوصات مكثفة قبل طرحه للاستخدام المنزلي، مؤكدة ثقتها بأن الأسطوانة البلاستيكية ستكون آمنة، ومشيرة إلى أنها لا تمانع في استخدامها داخل منزلها.

من جانبها ترى السيدة ليلى خليل أن الأسطوانة البلاستيكية قد تكون أكثر أمانا من الحديدية، موضحة أن تسرب الغاز في الأسطوانة الحديدية قد يؤدي إلى انفجار خطير، معتقدة أن الأسطوانة البلاستيكية أقل خطورة في مثل هذه الحالات، خاصة وأنها بحسب رأيها خضعت لتجارب واختبارات عديدة قبل التفكير بتسويقها.

في المقابل، تؤكد إم عمر عن رفضها لاستخدام هذا النوع من الأسطوانات، وتمسكها بالأسطوانة الحديدية التي اعتادت عليها منذ سنوات، موضحة أن البلاستيك خيار جديد لا يبعث على الاطمئنان.

أما أبو خالد يشير إلى أن تجربته الطويلة مع الأسطوانة الحديدية تجعله يفضل الاستمرار باستخدامها، لافتا إلى أن الأسطوانة البلاستيكية لم تطرح بعد في الأسواق ولم يتم اختبارها عمليا من قبل المواطنين، وهو ما يجعله متحفظا تجاهها.

فيما يعبر مواطن آخر عن مخاوفه من الأسطوانة البلاستيكية، مشيرا إلى أن المجتمع اعتاد على الأسطوانة الحديدية منذ أجيال، ويعرف خصائصها وحدود أمانها، في حين تبقى الأسطوانة البلاستيكية مجهولة من حيث القوة والتحمّل في حال وقوع حريق أو انفجار، رغم خفة وزنها.

الأسطوانة المركبة أكثر أمانا

من جهته، يقول الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل إن مسيرة التطور قائمة دائما على أن الجديد يحل محل القديم، وهذا ما نشهده بوضوح في عالم الاستهلاك وعالم الطاقة على وجه الخصوص، وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، نلاحظ مراحل التطور التي مرت بها وسائل الطهي والتدفئة، بدءا من استخدام البريموس، ثم الانتقال إلى الغاز، وبعد ذلك الأفران الحديثة، وصولًا إلى ما نشهده اليوم من تطور متسارع في هذا المجال.

ويضيف عقل أن هذا التطور طبيعي وحتمي، وطالما أن هناك فحوصات واعتمادات صادرة عن جهات حكومية رسمية ذات خبرة عريقة، مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس، والدفاع المدني، والجمعية الملكية، فإن إجازة هذه الجهات لاستخدام هذه الأسطوانات تعني بشكل قاطع أنها آمنة وصالحة لاستعمال المواطنين، ولا تشكل أي خطورة، بل على العكس فإن هذه الأسطوانة تتمتع بعدد كبير من المزايا التي تجعلها تتفوق بشكل واضح على الأسطوانة المعدنية التقليدية.

ويبيّن أن هذه الأسطوانة تتميز بخفة وزنها، وارتفاع مستوى الأمان فيها، إضافة إلى خاصية الشفافية، حيث تستطيع سيدة المنزل مراقبة كمية الغاز المتبقية داخل الأسطوانة والتأكد من أنها قد فرغت بالكامل. كما أن من النقاط المهمة جدا أن سيدة المنزل تستطيع فك وتركيب هذه الأسطوانة بسهولة تامة، دون الحاجة إلى مساعدة أي شخص آخر أو استخدام أي أدوات خاصة.

طرق التركيب وأنظمة الأمان

وحول الإرشادات والنصائح بخصوص تركيب الأسطوانة بطريقة آمنة، يوضح عقل أن سهولة التركيب تعد من أبرز عوامل الأمان في هذه الأسطوانة، فهي تعتمد على نظام كبسة كليك، أي يمكن ببساطة تركيب الخرطوم في المحبس بسهولة تامة، ويتم ذلك بعد التأكد من أن المحبس مغلق أثناء التركيب، وبعد تثبيت الخرطوم أو الأنبوب الواصل إلى فرن الغاز بشكل صحيح، يتم فتح الأسطوانة واستعمالها بشكل طبيعي دون أي تعقيد.

ويضيف أن هناك نقطة أمان مهمة جدا تتميز بها هذه الأسطوانة، وهي أنه في حال حدوث أي تسريب، أو في حال انقطاع الأنبوب الواصل بين الأسطوانة والفرن، فإن الأسطوانة تتوقف عن العمل تلقائيا، ولا يخرج الغاز منها إطلاقا، وهذه ميزة أمان متقدمة، من شأنها تقليل المخاطر وإبعاد أي خطر محتمل عن المنزل أو عن سيدة المنزل أو أي شخص يتعامل مع هذه الأسطوانة.

ويوضح أن هذه الأسطوانة تستخدم على نفس أفران الغاز ونفس وسائل التدفئة الموجودة حاليا، ولا تحتاج إلى أي تغيير في الأدوات أو الأجهزة التي كانت تعتمد سابقا على الأسطوانة المعدنية، فالموضوع ببساطة هو إحلال واستبدال، أي الانتقال من استخدام الأسطوانة الحديدية إلى استخدام الأسطوانة المركبة، مؤكدا أن المزايا التي تتمتع بها، من خفة الوزن، ومستوى الأمان العالي، وطول العمر الافتراضي، تجعلها خيارًا متقدما ومناسبا.

ويضيف أن الأسطوانة المعدنية تحتاج عند كل عملية تغيير إلى استبدال الجلدة لمنع التسريب، بينما هذه الأسطوانة لا تحتاج إلى ذلك، كما أن كمية الغاز الموجودة داخلها هي نفسها كمية الغاز الموجودة في الأسطوانة المعدنية التقليدية، أي ما يعادل 12 إلى 12.5 كيلوغرامًا.

ويشير عقل أيضا إلى أن خاصية الشفافية ستسهم في تقليل كمية الغاز المهدورة في منازل المملكة، ففي الأسطوانة المعدنية لا يمكن التأكد مما إذا كانت قد فرغت بالكامل أم لا، وفي كثير من الحالات، وبسبب قلة الخبرة، تقوم سيدة المنزل بهز الأسطوانة أو تحريكها حركة بسيطة، وتعتقد أنها انتهت من الغاز فتقوم بتغييرها، رغم أن بداخلها كمية من الغاز لم تستهلك بعد، ولا يستطيع المستخدم في هذه الحالة التمييز بدقة إن كانت الأسطوانة لا تزال تحتوي على غاز أم لا، أما في هذه الأسطوانة الشفافة، فيمكن التأكد بشكل كامل من استهلاك الغاز بنسبة 100%، دون أي أخطار أو مشاكل.

ويتوقع أن تتوفر الأسطوانة المركبة في الأسواق خلال الشهر المقبل كحد أقصى، بعد استكمال الفحوصات النهائية من الدفاع المدني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومحطات التعبئة المعنية.

توضيحات الجهات الرسمية

بدورها، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن تقنية أسطوانات الغاز المركبة لا تزال في مراحل الاختبار والتقييم واستكمال إجراءات الترخيص ، موضحة أن اعتماد تقنية هذه الأسطوانات يتم ضمن إطار تنظيمي وفني متكامل، يضع سلامة المواطنين على رأس الأولويات، مشيرة إلى أنه ما يجري حاليا لا يزال في مراحل الاختبار والتقييم واستكمال إجراءات الترخيص.

وتشير الهيئة إلى أن باب الاستثمار في هذا المجال مازال مفتوحا أمام الجهات الراغبة وفقا للتشريعات النافذة، على أن تقتصر أنشطة التخزين والنقل والتوزيع على الجهات العاملة والمرخصة، وأنها ستعلن عن أي ترخيص وموعد طرح الأسطوانات في السوق المحلي قبل البدء بالتداول، بما يضمن اطلاع المواطنين على جميع التفاصيل بشفافية ووضوح.

من جهتها توضح مؤسسة المواصفات والمقاييس أن وزن الأسطوانة المركبة فارغة يبلغ قرابة 5 كيلوغرامات وتحتوي على نفس سعة الغاز الموجودة في الأسطوانة المنزلية الحديدية التقليدية التي يبلغ وزنها فارغة 17 كغم.

وتؤكد أن أسطوانات الغاز المركبة تتمتع بمستوى أمان عال، حيث أثبتت الفحوصات الفنية مطابقتها لأعلى معايير السلامة، لافتا إلى أنها مستخدمة منذ أكثر من 20 عاما في أكثر من 100 دولة حول العالم، كما فحصت قرابة 200,600 أسطوانة غاز بلاستيكية مركّبة، جرى التقدم بطلب لاستيرادها إلى المملكة.