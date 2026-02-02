مثول نتنياهو مجددا أمام المحكمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منصة الشهود في محكمة تل أبيب المركزية للإدلاء بإفادته في محاكمته الجنائية المستمرة.وجاءت الجلسة في إطار الاستجواب المضاد الذي يجريه الادعاء في القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.وتركزت الجلسة على القضية المعروفة بالقضية رقم 4000، والتي يتهم فيها الادعاء نتنياهو بعقد مقايضة مع المالك السابق لمجموعة "بيزك" وموقع "والا" شاؤول إلوفيتش.



وبحسب لائحة الاتهام، دفع نتنياهو باتجاه قرارات تنظيمية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواقل لصالح شركة بيزك، في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية ومفصلة لنتنياهو وعائلته على موقع والا، وهو ما ينفيه نتنياهو جملة وتفصيلاً.



وخلال الجلسة، استجوبت المدعية العامة يهوديت تيروش نتنياهو بشأن محادثة جرت قبيل سفره في زيارة رسمية إلى اليابان، مشيرة إلى أن الحديث تضمن، على الأقل، قضايا تتعلق بالتغطية الإعلامية، وأن نتنياهو سعى إلى الاستفادة من آراء إلوفيتش في هذا الشأن.



وقالت تيروش إن نتنياهو تحدث مع إلوفيتش في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته إلى اليابان، متسائلة عما إذا كان بحاجة إلى آرائه وتحليلاته، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية.



ورد نتنياهو رافضا هذا الطرح، منتقدا ما وصفه بفهم الادعاء المحدود لآليات السوق، وقال في قاعة المحكمة إن هذا النهج يعكس عقلية بيروقراطية تقليدية، مؤكداً أنه لو عمل بهذه الطريقة فقط لما تمكنت إسرائيل من تحقيق التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته.



وأضاف نتنياهو، مخاطبا المدعية العامة مباشرة، أن الأشخاص العاملين في السوق يمتلكون في كثير من الأحيان معرفة أعمق من المسؤولين الحكوميين، معتبراً أن من الصعب على ممثلي البيروقراطية فهم هذه الديناميكيات.



وأقر نتنياهو بأنه استشار إلوفيتش في أكثر من مناسبة، وليس مرة واحدة فقط، واصفاً إياه بأنه شخص يتمتع بمعرفة عميقة ونافذة، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود أي صلة بين هذه الاستشارات وبين القرارات التنظيمية التي يزعم الادعاء أنها منحت امتيازات لشركة بيزك.



وعلى الرغم من أن نتنياهو كان قد أكد في وقت سابق قدرته على الجمع بين إدارة المحاكمة وأداء مهامه كرئيس للوزراء، فقد تقدم مراراً بطلبات لتقليص أيام الشهادة أو إلغائها، مبرراً ذلك بالتزاماته الرسمية. ويوم الاثنين، طلب مجدداً إنهاء الجلسة في وقت مبكر بسبب جلسة للكنيست كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.



وخارج مبنى المحكمة، تجمع عدد قليل من المتظاهرين الذين ارتدوا بزات برتقالية، ونظموا وقفة احتجاجية تزامنت مع انعقاد الجلسة.

RT