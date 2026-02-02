  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحكومة تؤكد التزامها بأعلى المعايير البيئية في تنفيذ الناقل الوطني

2026-02-02 07:04:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، التزام الحكومة وقطاع المياه بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الشفافية والمشاركة المجتمعية تشكلان عنصرًا أساسيًا لنجاح المشروع وتعزيز استدامته، وذلك خلال ورشة لعرض نتائج الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الناقل الوطني.
وجاءت تصريحات أبو السعود بحضور وزير البيئة، أيمن سليمان، والرئيس التنفيذي لشركة الناقل الوطني، لويس باسكوال، وممثلي الجهات المعنية والمجتمعات المحلية، مؤكدًا أهمية ورشة العمل التي عُقدت اليوم الاثنين لعرض نتائج الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الناقل الوطني.
وأشار أبو السعود إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يُعد من أهم المشاريع الوطنية التي تدعم التوجيهات الملكية السامية لإيجاد حلول مستدامة في قطاع المياه، وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023–2040، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يهدف المشروع إلى توفير كميات مياه إضافية للمملكة، مع التركيز على تحقيق الأمن المائي وتوسيع نطاق التنمية المستدامة.
وأضاف أبو السعود أن عقد هذه الورشة بمشاركة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة يمثل خطوة هامة نحو فهم الأثر البيئي والاجتماعي المحتمل للمشروع، خصوصًا تأثيراته على البيئة والصحة والمجتمع المحلي. وأكد أن الهدف هو مراقبة تأثيرات المشروع خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وضمان تطبيق الإدارة الفاعلة والرقابة البيئية بما يتماشى مع التشريعات والمعايير الدولية، مع تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جميع مراحل المشروع.
وشدد الوزير على أن الشراكة الفاعلة بين قطاع المياه وبقية القطاعات، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمعات المحلية، تُعد الركيزة الأساسية لنجاح هذا المشروع الوطني الريادي، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي الوطني، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات العامة، وزيادة فعالية الأداء مع تقليل الكلف.
من جهته، بين وزير البيئة، أيمن سليمان، أن مشروع الناقل الوطني يُعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لمواجهة التحديات المائية في الأردن. وأضاف أن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمشروع أُعدّت وفق التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، مع وضع إجراءات واضحة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة، وكذلك إعداد خطط للإدارة والمتابعة. وأكد أن حماية البيئة والاعتناء بالبعد الاجتماعي يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.
وأشار سليمان إلى أن جلسة الإفصاح والتشاور تمثل إيمانًا بأهمية الشفافية وإشراك المجتمع المحلي كشريك حقيقي في صنع القرار، موضحًا أن الاستماع إلى ملاحظات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحسين جودة الدراسة ويعزز الثقة العامة في المشروع.
وفي ذات السياق، أشار لويس باسكوال، الرئيس التنفيذي لشركة الناقل الوطني، إلى أهمية المشروع الاستراتيجي لمعالجة تحديات شحّ المياه في الأردن. وأكد ضرورة تنفيذ المشروع بطريقة مستدامة ومسؤولة، مع التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في جميع مراحل المشروع، بما يضمن إدارة الآثار المحتملة بعدالة.
وقدمت مي أبو طربوش، مديرة البيئة والمجتمع والحوكمة في شركة الناقل الوطني، عرضًا موسعًا حول مسؤوليات المشروع في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، مع تسليط الضوء على أهداف المشروع وآليات الإفصاح ومتطلبات الالتزام بالتشريعات البيئية والاجتماعية.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي الفني في المشروع، رمزي الطرزي، التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مع التركيز على المسوحات والدراسات الخاصة بتصاميم المشروع، وتحديد مسار سيره، بالإضافة إلى عرض الجداول الزمنية لأعمال البناء.
وفي الختام، جرى حوار موسع بين الحضور حول جوانب المشروع المختلفة، بما في ذلك التنوع الحيوي، والأمور البحرية، والتراث الثقافي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الشراكة المستدامة مع المجتمعات المحلية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.

