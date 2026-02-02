الإعلان عن 26 منحة تدريب مهني للشباب الأيتام في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن فتح باب التقدّم لـ26 منحة تدريب مهني مخصصة للشباب الأيتام فوق سن 18 عاما في محافظة العقبة، بدعم من شركة تطوير العقبة، ضمن برنامج "منح تدريب وتأهيل الشباب الأيتام في العقبة" الذي أُطلق العام الماضي.



وقال الصندوق إن هذا الإعلان يأتي ضمن خطته الاستراتيجية الهادفة إلى التوسع في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز أثره الاجتماعي من خلال شمول عدد أكبر من الشباب الأيتام في برامجه التعليمية والمهنية، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديا ودمجهم في سوق العمل.



وأضاف أن البرنامج يستهدف 26 شابا وشابة من الأيتام من سكان العقبة، إذ ستقدم لهم منح تدريب مهني في كلية التدريب المهني المتقدم في العقبة، في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، تشمل: مساعد ميكانيكي، وأجهزة تكييف منزلية، ولحام أنابيب، وحلاق شعر، وكوافير شعر نسائي، تتضمن المنحة صرف بدل مواصلات شهري للمقبولين خلال فترة التدريب.



ودعا صندوق الأمان الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني ( ) المتاح على موقع الصندوق الرسمي ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنهم الاطلاع على تفاصيل التقديم وشروط الالتحاق والتخصصات المتاحة.