إيران تتحدث عن قوة ضربتها الأولى على مواقع العدو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد تقرير قدّمه أحد كبار قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان بجهوزية طهران للرد فورا على أي استهداف.ونقل النائب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم اللجنة، عن التقرير أن إيران تمتلك تفوقاً استخباراتياً يمكّنها من رصد تحركات الخصم، وأن جميع الإجراءات مهيّأة لأي سيناريو مواجهة عسكرية.



وأشار إلى أن المصالح العسكرية والاقتصادية الأمريكية في المنطقة تقع ضمن المدى العملياتي للقوات الإيرانية، محذّراً من أن أي هجوم أمريكي قد يُدخل واشنطن في مواجهة إقليمية تُعدّ "من أكبر المكاسب" لطهران.

كما أشار التقرير إلى نتائج عملية "الوعد الصادق 3" التي استمرت 12 يوماً، والتي تقول إيران إنها نجحت خلالها في اختراق نظام الدفاع الصاروخي المشترك للخصوم بنسبة تجاوزت 50%.



وذكر رضائي أنه في حال اندلاع حرب، فإن استهداف المصالح المعادية سيؤدي إلى تدمير نحو نصف قدراتها في المرحلة الأولى من المواجهة.



جاء ذلك خلال جلسة للجنة ناقشت تطورات الأوضاع الإقليمية وانتشار القوات العسكرية والظروف الأمنية المحيطة بإيران.

RT