  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي

مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي

2026-02-02 07:04:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون موعد بدء السحب والإضافة ودوام أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من تاريخ 15/2/2026، على أن يبدأ التدريس رسميًا يوم 22/2/2026.
وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي باستثناء كلية الطب، حيث يبقى موعد بدء الدوام والتدريس فيها كما حُدد سابقًا دون أي تغيير.





MENAFN02022026000208011052ID1110682458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث