مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي

مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون موعد بدء السحب والإضافة ودوام أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من تاريخ 15/2/2026، على أن يبدأ التدريس رسميًا يوم 22/2/2026.
وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي باستثناء كلية الطب، حيث يبقى موعد بدء الدوام والتدريس فيها كما حُدد سابقًا دون أي تغيير.
