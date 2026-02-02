سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم شركة وساطة إعادة تأمين 1.6 مليون درهم

سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم شركة وساطة إعادة تأمين 1.6 مليون درهم
وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى ارتكاب الشركة للمخالفات التالية: تقديم قسطين مختلفين لشركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) – وهي شركات التأمين الأصلية التي أصدرت وثائق التأمين الأساسية – ولشركات إعادة التأمين، فيما يختص بنفس عملية إعادة التأمين. وتضليل شركات إعادة التأمين بخصوص الخصومات المُطبقة على قسط التأمين وعمولة الوسطاء المُستحقة للشركة. وتضليل أحد العملاء بشأن مبلغ الوساطة المُستحق للشركة من 121 عملية تأمين، بالإضافة إلى الخصومات من قسط التأمين بخصوص بعض تلك العمليات.
وقد تم تمكين هذه المخالفات نتيجة ممارسات الشركة المتمثلة بعدم الإفصاح عن عمولات الوساطة لعملائها، وفشلها في الالتزام بأنظمتها وضوابطها الداخلية. علاوة على ذلك، تضمنت المخالفات استخدام مستندات مُعدلة.
وجدت سلطة دبي للخدمات المالية كذلك أن الشركة: فشلت في اتخاذ خطوات معقولة لضمان اتسام الاتصالات مع شركات التأمين المُتنازلة وشركات إعادة التأمين بالوضوح، والنزاهة، وعدم التضليل؛ وفشلت في التصرف بالمهارة والعناية الواجبة والاجتهاد اللازمين. وتقر سلطة دبي للخدمات المالية بإبلاغ الشركة للسلطة على الفور بالمُخالفات المُرتكبة، وإجراء تحقيق داخلي، ودفع تعويضات للعملاء فيما يختص بعمليات التأمين التي تم استخدام مستندات مُعدلة فيها.
وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة شركات الخدمات المالية الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، الالتزام بأعلى معايير السلوك في تعاملاتها التجارية. ولقد فشلت إد بروكنغ (الشركة) في تلبية هذه التوقعات عبر تضليلها لعملائها وشركات إعادة التأمين لديها بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على الشركة خطورة المخالفات المُرتكبة من قبلها، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة.
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكجزء من استراتيجية السلطة ورسالتها الثابتة، فإنها ستستمر في تطبيق إجراءات تنفيذ صارمة، وتوفير إرشادات تنظيمية واضحة لضمان التزام كافة المؤسسات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير التنظيم والسلوك الأخلاقي.
