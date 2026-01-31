  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

2026-01-31 03:06:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب في السوق الأردنية، اليوم السبت، اتجاهها نحو الانخفاض، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب النشرة الرسمية الصادرة السبت 31-01-2026 عند الساعة 10:09 صباحًا، فقد سجّلت أسعار الذهب بالدينار الأردني للغرام الواحد ما يلي:
عيار 24 قيراطًا:
سعر البيع 117.300 دينار، وسعر الشراء 113.600 دينار.
عيار 21 قيراطًا:
سعر البيع 102.700 دينار، وسعر الشراء 98.300 دينار.
عيار 18 قيراطًا:
سعر البيع 91.200 دينار، وسعر الشراء 83.800 دينار.
عيار 14 قيراطًا:
سعر البيع 71.300 دينار، وسعر الشراء 62.500 دينار.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق المحلية، وسط توقعات بمواصلة التذبذب خلال الأيام المقبلة تبعًا للتغيرات في الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب.
وتالياً التسعيرة:





