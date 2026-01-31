انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

403
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب في السوق الأردنية، اليوم السبت، اتجاهها نحو الانخفاض، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب النشرة الرسمية الصادرة السبت 31-01-2026 عند الساعة 10:09 صباحًا، فقد سجّلت أسعار الذهب بالدينار الأردني للغرام الواحد ما يلي:
عيار 24 قيراطًا:
سعر البيع 117.300 دينار، وسعر الشراء 113.600 دينار.
عيار 21 قيراطًا:
سعر البيع 102.700 دينار، وسعر الشراء 98.300 دينار.
عيار 18 قيراطًا:
سعر البيع 91.200 دينار، وسعر الشراء 83.800 دينار.
عيار 14 قيراطًا:
سعر البيع 71.300 دينار، وسعر الشراء 62.500 دينار.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق المحلية، وسط توقعات بمواصلة التذبذب خلال الأيام المقبلة تبعًا للتغيرات في الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب.
وتالياً التسعيرة:
