  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن سيّئ الصيت

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن سيّئ الصيت

2026-01-31 03:06:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الجمعة، عن عفو عام وإغلاق سجن سيّئ الصيت، بعد أقل من شهر على اعتقال قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس.
وقالت رودريغيز في خطاب أمام المحكمة العليا: "لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم"، موضحة أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان.
وأضافت: "سيكون قانونًا يهدف إلى معالجة الجراح التي خلّفتها المواجهة السياسية التي غذّاها العنف والتطرّف. وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا، واستئناف التعايش بين الفنزويليين".
كما تعهّدت رودريغيز بإغلاق سجن هيليكويد، الذي تصفه المعارضة ونشطاء حقوقيون بأنه مركز تعذيب، وقالت: "لقد قررنا أن مرافق هيليكويد التي تُستخدم اليوم كمركز احتجاز، ستصبح مركزًا اجتماعيًا ورياضيًا وثقافيًا".
وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أيضًا اعتزامها تنظيم "استشارة وطنية واسعة من أجل نظام قضائي جديد".
حضر الخطاب أبرز الشخصيات في الحكومة، وهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، ورئيس البرلمان خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، والمدعي العام طارق ويليام صعب.
بعد أيام من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على أيدي قوة أميركية خاصة في الثالث من يناير، ونقله لمحاكمته في الولايات المتحدة بتهم تهريب مخدرات، وعدت الحكومة الفنزويلية، تحت ضغط أميركي، بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن عمليات الإفراج تتم على دفعات صغيرة ومتفرقة.
ويقبع في سجون فنزويلا ما لا يقل عن 711 سجينًا سياسيًا، من بينهم 65 أجنبيًا، وفق منظمة "فور بينال" غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن السجناء السياسيين.
وبحسب السلطات، فقد تم إطلاق سراح أكثر من 800 سجين سياسي من دون أن تُطلق عليهم هذه التسمية، مؤكدة أن عمليات الإفراج بدأت قبل اعتقال مادورو.
من جهتها، اعتبرت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن الإعلان الرئاسي جاء نتيجة "ضغط" أميركي.
وقالت حائزة جائزة نوبل للسلام على وسائل التواصل الاجتماعي من كولومبيا المجاورة: "هذا ليس عملًا طوعيًا من جانب النظام، بل هو استجابة لضغوط من حكومة الولايات المتحدة. وآمل أن يتمكن السجناء قريبًا من الالتقاء بعائلاتهم".
وستصل الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في فنزويلا، لورا دوغو، إلى كراكاس، السبت، في سياق استعادة العلاقات بين البلدين، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي لـ"فرانس برس".
وعيّنت دوغو في 22 يناير، في خطوة تُعد نقطة تحوّل في العلاقات بين واشنطن وكراكاس التي انقطعت منذ عام 2019.
سكاي نيوز


MENAFN31012026000208011052ID1110676191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث