مستوطنون يرعون أغنامهم قرب منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله

مستوطنون يرعون أغنامهم قرب منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله
وأفاد مواطنون بأن تواجد المستوطنين جاء بحماية من قوات الاحتلال، وسط مخاوف من اعتداءات محتملة على الأهالي أو ممتلكاتهم، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الممارسات في المنطقة.
وتشهد بلدة سنجل ومحيطها تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، بما في ذلك الرعي قرب المنازل والأراضي الزراعية، في إطار التضييق على المواطنين.
