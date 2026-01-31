  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مستوطنون يرعون أغنامهم قرب منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله

2026-01-31 03:06:08
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- رعى مستوطنون، اليوم السبت ، أغنامهم قرب منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، ما أثار حالة من القلق والاستفزاز في صفوف السكان.

وأفاد مواطنون بأن تواجد المستوطنين جاء بحماية من قوات الاحتلال، وسط مخاوف من اعتداءات محتملة على الأهالي أو ممتلكاتهم، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الممارسات في المنطقة.

وتشهد بلدة سنجل ومحيطها تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، بما في ذلك الرعي قرب المنازل والأراضي الزراعية، في إطار التضييق على المواطنين.

