الاحتلال يعتقل 13 شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية

2026-01-31 03:06:07
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN- – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 13 شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: موسى اللبدة ونجله عماد، وأحمد حسين، وعصام رشيد رضوان، وحذيفة حسام رضوان، وسمير شبيطة، ومحمد فواز شبيطة، وياسين عماد شبيطة، ومهدي العابد، ومالك شبيطة، وزياد عماد علامة، وشادي رضوان، وأحمد بدوان.

كما أغلقت تلك القوات طريقا فرعيا للمدخل الغربي لبلدة عزون (طريق عزبة الطبيب – عزون) بالسواتر الترابية، ما أعاق تنقل المواطنين، في وقت تواصل فيه إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة بالبوابة الحديدية منذ أكثر من عامين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في أحياء المثلث، وخلة دربة، والمقبرة، قبل أن تنسحب بعد مداهمة استمرت نحو أربع ساعات.

