الاحتلال يغلق وسط مدينة الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين

الاحتلال يغلق وسط مدينة الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين
وأفاد مراسلنا، بأن عددا كبيرا من جنود الاحتلال داهموا منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على اغلاقها، وقاموا بتفريق المواطنين وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لعشرات المستعمرين، لاقتحام الموقع الأثري الكائن في شارع بئر السبع.
وتشهد مدينة الخليل تصعيدا كبيرا في اقتحامات المستعمرين للأماكن الأثرية والدينية، التي ترافقها إجراءات قمعية وإغلاقات تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي لتأمين تلك الاقتحامات.
