الاحتلال يغلق وسط مدينة الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين

الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، منطقة باب الزاوية و"شارع بئر السبع" المؤدي الى وسط مدينة الخليل، لتأمين اقتحام المستعمرين لموقع أثرى -على حد زعمهم-.

وأفاد مراسلنا، بأن عددا كبيرا من جنود الاحتلال داهموا منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على اغلاقها، وقاموا بتفريق المواطنين وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لعشرات المستعمرين، لاقتحام الموقع الأثري الكائن في شارع بئر السبع.

وتشهد مدينة الخليل تصعيدا كبيرا في اقتحامات المستعمرين للأماكن الأثرية والدينية، التي ترافقها إجراءات قمعية وإغلاقات تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي لتأمين تلك الاقتحامات.