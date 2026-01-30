الحسين يضم المهاجم الإنجليزي كوفي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحسين يضم المهاجم الإنجليزي كوفي
(MENAFN- Khaberni)
خبرني – أعلن نادي الحسين إربد، الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي آشلي كوفي لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة.
ولم يعلن النادي تفاصيل أو مدة العقد.
وبحسب رصد خبرني، فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سبق له أن لعب في إنجلترا وفنلندا والسويد والصين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment