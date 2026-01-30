الحسين يضم المهاجم الإنجليزي كوفي

خبرني – أعلن نادي الحسين إربد، الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي آشلي كوفي لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة.

ولم يعلن النادي تفاصيل أو مدة العقد.

وبحسب رصد خبرني، فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سبق له أن لعب في إنجلترا وفنلندا والسويد والصين.