يوم طبي مجاني في مادبا غدا احتفالا بعيد ميلاد الملك
مادبا 30 كانون الثاني (بترا)- ينفذ المجلس المحلي الغربي في مديرية شرطة محافظة مادبا والشرطة المجتمعية بمدارس طلائع الإبداع العالمية بمادبا يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال عضو المجلس الدكتور هشام البشيش إن اليوم الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا بمشاركة أطباء في مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى اجراء فحوص مخبرية.
ودعا الدكتور البشيش المواطنين إلى المشاركة والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة.
--(بترا)
ج ب/م د/أس
30/01/2026 14:56:32
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment