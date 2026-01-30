يوم طبي مجاني في مادبا غدا احتفالا بعيد ميلاد الملك

مادبا 30 كانون الثاني (بترا)- ينفذ المجلس المحلي الغربي في مديرية شرطة محافظة مادبا والشرطة المجتمعية بمدارس طلائع الإبداع العالمية بمادبا يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال عضو المجلس الدكتور هشام البشيش إن اليوم الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا بمشاركة أطباء في مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى اجراء فحوص مخبرية. ودعا الدكتور البشيش المواطنين إلى المشاركة والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة. --(بترا) ج ب/م د/أس 30/01/2026 14:56:32

