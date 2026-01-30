70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، وسط إجراءات مشددة لقوات الاحتلال تفرضها على دخول المصلين.
ووفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
30/01/2026 15:02:43
