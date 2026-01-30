  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

2026-01-30 08:03:11
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، وسط إجراءات مشددة لقوات الاحتلال تفرضها على دخول المصلين.
ووفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
--(بترا)
30/01/2026 15:02:43

30/01/2026

