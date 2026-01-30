تراجع مؤشرات معظم الأسهم الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية تقلبات وسط مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، وتراجع معظمها اليوم الجمعة مع سندات الخزانة الأميركية، في وقت تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية بنسبة 0.4 بالمئة.

وتراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ اليوم الجمعة، بعد هبوط حاد في أسعار الذهب أشعل موجة بيع واسعة في الأسواق، في وقت حذّرت فيه وسائل إعلام رسمية من المضاربات، رغم أن المؤشرات لا تزال تتجه لتسجيل مكاسب شهرية.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 1.2 بالمئة إلى 4,108.46 نقطة، بعدما تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.

كما هبط مؤشر الأسهم القيادية الصينية 1 بالمئة بعد أن لامس خسائر بلغت 2.2 بالمئة خلال التداولات المبكرة.

ورغم خسائر الجمعة، لا يزال مؤشر شنغهاي مرتفعاً 3.5 بالمئة منذ بداية كانون الثاني، ما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء شهري منذ آب.

وفي هونغ كونغ، تراجع المؤشر الرئيسي 1.8 بالمئة إلى 27,469.82 نقطة، كما انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا بالنسبة نفسها.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في سيدني وسنغافورة وبانكوك انخفاضات. في المقابل، حافظت الأسواق في سيول ومانيلا وويلينغتون على مكاسب إيجابية، وتعافى سوق جاكرتا (إندونيسيا) بعد يومين من عمليات البيع المكثفة.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.23 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 0.99 بالمئة.

في فيتنام، ارتفع مؤشر VN بمقدار 14.06 نقطة 0.77 بالمئة ليصل إلى 1829.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (أتش إن إكس) بمقدار 3.41 نقطة 1.35 بالمئة ليصل إلى 256.13 نقطة.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الهندية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر خلال كانون الأول 2026، مدفوعة بضغوط بيع أجنبية مستمرة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر الأسهم نيكاي تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض طفيف، مسجلا ثاني تراجع أسبوعي متتالٍ، مع اتجاه المستثمرين لبيع أسهم التكنولوجيا الثقيلة لجني الأرباح.

وانخفض مؤشر نيكاي 0.1 بالمئة ليغلق عند 53322.85 نقطة في جلسة اتسمت بالتقلب، بعدما ارتفع في وقت سابق 0.4 بالمئة وتراجع خلال الجلسة بما يصل إلى 0.85 بالمئة.

سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 1.75 بالمئة، في حين حقق مكاسب شهرية قدرها 4.6 بالمئة.

أما المؤشر الأوسع نطاقا توبكس، فارتفع 0.59 بالمئة ليغلق عند 3566.32 نقطة، لكنه سجل تراجعاً أسبوعياً 1.7 بالمئة.

