إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت إسرائيل الجمعة أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الأحد، أمام حركة الأفراد ولكن بصورة محدودة وتحت رقابة أمنية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح الأحد المقبل (1 شباط/فبراير) في كلا الاتجاهين، أمام حركة الأفراد فقط على نحو محدود".

وأضاف البيان أن "سيُسمح بالدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي".