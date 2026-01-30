شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة العاملين في الشركة، برفع أصدق آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون.

وبهذه المناسبة العزيزة، تعبر شركة البوتاس العربية عن بالغ اعتزازها بالدعم الملكي الهاشمي المتواصل الذي تحظى به، واهتمام جلالته الدائم بمسيرتها ودورها كإحدى ركائز الصناعة الوطنية الأردنية، بما يشكل حافزاً متجدداً لمواصلة التطوير وتعزيز الكفاءة وتوسيع الأثر الاقتصادي والتنموى للشركة، وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، انسجاماً مع رؤية جلالته الحكيمة في دفع عجلة التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأردن.

حفظ الله جلالة الملك، وأدامه سنداً وذخراً للأردن، وأسبغ عليه موفور الصحة والعافية، وأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وكل عام وجلالة الملك بألف خير.

