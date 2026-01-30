دبي لكرة السلة يواجه أولمبياكوس وريال مدريد في اليوروليغ

MENAFN - Al-Bayan) تستضيف دبي خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، اثنتين من أبرز أمسيات كرة السلة الأوروبية، مع عودة منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، أحد أقوى الدوريات العالمية، إلى "كوكاكولا أرينا".

ويلتقي فريق دبي لكرة السلة مع أولمبياكوس بيرايوس اليوناني، بطل "اليوروليغ" ثلاث مرات وأحد أعرق الأندية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، قبل أن يستضيف ريال مدريد الإسباني، النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، يوم الخميس 5 فبراير، على أن تقام المباراتان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتشهد أمسيات "اليوروليغ" مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الدوليين ومواهب بمستوى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى جانب علامات رياضية عالمية، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة منافسات عالية الإيقاع وتجربة ترفيهية متميزة داخل الصالات.

وتعد هذه المشاركة الأولى لفريق دبي لكرة السلة في "اليوروليغ"، حيث يحتل حالياً المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، مع استمرار سعيه لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف".

ويمكن للجماهير متابعة جميع مباريات الفريق على أرضه في "كوكاكولا أرينا" طوال الموسم الجاري.