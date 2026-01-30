دبي لكرة السلة يواجه أولمبياكوس وريال مدريد في اليوروليغ

دبي لكرة السلة يواجه أولمبياكوس وريال مدريد في اليوروليغ
ويلتقي فريق دبي لكرة السلة مع أولمبياكوس بيرايوس اليوناني، بطل "اليوروليغ" ثلاث مرات وأحد أعرق الأندية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، قبل أن يستضيف ريال مدريد الإسباني، النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، يوم الخميس 5 فبراير، على أن تقام المباراتان في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وتشهد أمسيات "اليوروليغ" مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الدوليين ومواهب بمستوى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى جانب علامات رياضية عالمية، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة منافسات عالية الإيقاع وتجربة ترفيهية متميزة داخل الصالات.
وتعد هذه المشاركة الأولى لفريق دبي لكرة السلة في "اليوروليغ"، حيث يحتل حالياً المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، مع استمرار سعيه لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف".
ويمكن للجماهير متابعة جميع مباريات الفريق على أرضه في "كوكاكولا أرينا" طوال الموسم الجاري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment