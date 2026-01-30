مواجهة جديدة بين الريال وبنفيكا.. الكشف عن قرعة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا

MENAFN - Al-Bayan) وضعت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري الأبطال بنفيكا في طريق ريال مدريد. ، و أجريت القرعة الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية

وأسفرت القرعة عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني مع أتالانتا الإيطالي ، أولمبياكوس اليوناني مع باير ليفركوزن الألماني ، غلاطة سراي التركي مع يوفنتوس الإيطاليوكلوب بروج البلجيكي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني ، و موناكو الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي ، وكاراباخ الأذربيجاني ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، و بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني ، و بودو/جليمت النرويجي ضد إنتر الإيطالي