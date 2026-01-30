مواجهة جديدة بين الريال وبنفيكا.. الكشف عن قرعة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا

مواجهة جديدة بين الريال وبنفيكا.. الكشف عن قرعة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا
وأسفرت القرعة عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني مع أتالانتا الإيطالي ، أولمبياكوس اليوناني مع باير ليفركوزن الألماني ، غلاطة سراي التركي مع يوفنتوس الإيطاليوكلوب بروج البلجيكي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني ، و موناكو الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي ، وكاراباخ الأذربيجاني ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، و بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني ، و بودو/جليمت النرويجي ضد إنتر الإيطالي
