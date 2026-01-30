حبيب نورمحمدوف: دبي شريك عالمي في تطوير "الفنون القتالية المختلطة "

MENAFN - Al-Bayan) أكد أسطورة الفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، أن دبي أصبحت شريكاً أساسياً في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على الصعيد العالمي، مؤكداً أن دعم الإمارة أسهم في تنظيم أحداث ناجحة على مستوى عالمي، وتحقيق الانتصارات داخل القفص وخارجه.



وخلال لقاء صحفي عقد في دبي قبل نزال ((الطريق إلى دبي))، المقرر في 7 فبراير المقبل على صالة كوكاكولا أرينا، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والاقتصاد في دبي، قال نورمحمدوف إن الاستعدادات لم تكن سهلة، سواء على الصعيد المهني أو الإنساني، خاصة مع مشاركة عدد من أبناء عمومته وأصدقائه المقربين ضمن الفريق.



((نحن لا نمثل فريقاً فقط، بل عائلة واحدة. عندما ترى أبناء عمك وأقرب أصدقائك يستعدون لخوض نزالات بهذا الحجم، تشعر بثقل المسؤولية، وكل خطوة وكل قرار له معنى أكبر)).

وأكد نورمحمدوف أن دبي أصبحت بيتاً ثانياً له وللفريق، مشيراً إلى أن الانتماء للمدينة أسهم في تعزيز الأداء المهني والدعم الإنساني وقال: ((التأقلم هنا كان طبيعياً وسلساً، والتدريب في دبي يمنحنا دعماً كبيراً على كل المستويات)).



ورد على الانتقادات التي تقول إن مقاتلي فريقه يحصلون على الفرص بسبب اسمه، مشدداً على أن الأرقام والإنجازات الفردية لكل مقاتل هي المعيار الحقيقي للنجاح: ((عدد الانتصارات، الألقاب، والأحزمة التي حققها كل مقاتل تتحدث عن نفسها. الرياضة الحديثة تتطور باستمرار، ومن لا يثبت نفسه داخل القفص لا مكان له، مهما كان اسمه)).



وأشار نورمحمدوف إلى العلاقة القوية بين دبي ورياضة الفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن دعم الإمارة أسهم في نجاح البطولات وامتداد الجماهيرية العالمية: ((المدرجات الممتلئة دليل واضح على نجاح دبي ورؤيتها في دعم الرياضة العالمية)).



وتطرق إلى النزال الرئيسي الذي يخوضه ابن عمه عثمان نورمحمدوف، مؤكداً أن التركيز الإعلامي عليه لا يقلل من قيمة باقي المقاتلين، واصفاً البطولة بأنها فرصة لهم لإثبات أنفسهم أمام الجماهير.



واختتم بتوجيه نصيحة لابن عمه: ((أتمنى ألا يستهين بمنافسه هذه المرة. النزال لن يكون سهلاً، ويجب أن يكون بمستوى اسم المنظمة وبمستوى جماهير دبي)).