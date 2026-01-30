انطلاق النسخة الـ 2 من تحدي صير بني ياس بمشاركة 4,804 رياضيين من 91 دولة

MENAFN - Al-Bayan) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من“تحدي صير بني ياس 2026” والتي تستمر حتى الأول من فبراير على جزيرة صير بني ياس في أبوظبي، بمشاركة محلية ودولية قياسية من الرياضيين المحترفين والهواة ومختلف فئات المجتمع.

يُنظم الحدث، الممتد على مدار ثلاثة أيام، مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتشالينج فاميلي، وبدعم من مجموعة أدنوك ويُعد الحدث الأكبر والأضخم في تاريخ سباقات“تشالينج فاميلي” العالمية التي تُقام في أكثر من 28 دولة وتضم تحت مظلتها 35 تحدياً وبطولة.

وسجّل التحدي مشاركة 4,804 رياضيين بزيادة 55% مقارنة بنسخة عام 2025، فيما تجاوز عدد الرياضيين المحترفين 103 رياضيين يمثلون 26 دولة، بنمو بلغ 102% عن النسخة السابقة.

وارتفع عدد الجنسيات المشاركة إلى 91 جنسية بزيادة 94%، مع انضمام 42 جنسية تشارك للمرة الأولى.

وتصدرت دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والفلبين وألمانيا قائمة الدول من حيث عدد المشاركين، بما يعكس تنامي الحضور الدولي للحدث واتساع نطاقه العالمي.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الحدث يأتي في إطار تعزيز أسلوب الحياة الرياضي لدى أفراد المجتمع، ودعم رؤية القيادة الرشيدة التي تولي الأسرة وصحة أفرادها أولوية قصوى، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن التحدي يواصل ترسيخ مفهوم الرياضة أسلوب حياة والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة البدنية والذهنية.

من جانبه، أوضح حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن النسخة الحالية تُعد الأكبر في المنطقة على صعيد سباقات الترايثلون للمسافات الكاملة، وتهدف إلى التعريف بالمقومات السياحية لمنطقة الظفرة وجزيرة صير بني ياس، وتشجيع المجتمع على اتباع نمط حياة صحي ورياضي، مشيراً إلى أن الحدث يوفر تجربة رياضية متكاملة تسلط الضوء على التنوع البيئي والثقافي للجزيرة وبنيتها التحتية عالمية المستوى.

يُعد التحدي أحد أبرز سباقات الترايثلون طويل المسافة في الشرق الأوسط، ويُقام عبر مسار استثنائي في جزيرة صير بني ياس، المحمية الطبيعية وأحد أجمل الجزر الإماراتية.

ويتنافس المشاركون في ثلاث فئات رئيسية تشمل المسافة الطويلة بإجمالي 218 كيلومتراً (3.8 كيلومترسباحة، و172 كيلومتراً دراجات، و42.2 كيلومتراً جري)، والمسافة المتوسطة بإجمالي 105 كيلومترات (1.9 كيلومتر سباحة، و82 كيلومتراً دراجات، و21.2 كيلومتراً جري)، والمسافة الأولمبية بإجمالي 47.5 كيلومتراً (1.5 كيلومتر سباحة، و36 كيلومتراً دراجات، و10 كيلومترات جري)، إلى جانب عدد من سباقات وبطولات المجتمع.

وتشهد النسخة الحالية تخصيص سفينة سياحية للمرة الأولى لنقل الرياضيين والمشاركين من وإلى جزيرة صير بني ياس، إضافة إلى تنظيم فعاليات مجتمعية مصاحبة تستهدف العائلات والهواة من مختلف الأعمار، بما يعزز الشمولية وروح الرياضة، ويسهم في دعم مبادرات“عام الأسرة” وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لسباقات التحمل والفعاليات الرياضية الكبرى.