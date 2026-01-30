الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل حوالي 70 ألف شخص في غزة

MENAFN - Al-Bayan) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ⁠اليوم الجمعة نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار أن الجيش الإسرائيلي ‌أقر بمقتل حوالي 70 ألف فلسطيني خلال الحرب في غزة، بعد أن شكك في وقت سابق في أعداد القتلى التي ذكرها مسؤولو الصحة بالقطاع.

وقبلت الأمم المتحدة باستمرار بأعداد القتلى التي سجلتها السلطات الصحية في غزة بوصفها ⁠دقيقة.

وشككت إسرائيل في هذه الأرقام، بحجة أن وزارة الصحة في القطاع تديرها حركة "حماس" ولا يمكن الوثوق فيها.

وتنشر وزارة الصحة في غزة ⁠أسماء وأعمار من سجلتهم قتلى، وتقول الآن إن العدد يصل إلى أكثر من 71 ألفا، بما في ذلك أكثر من 480 قتيلا في الهجمات الإسرائيلية منذ بدء ​سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ​في أكتوبر تشرين الأول.

وتقول ​إن آلاف الأشخاص الآخرين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض المدن المدمرة في ‌غزة، ولا تفند ‌الوزارة المدنيين والمقاتلين، لكنها ⁠ذكرت أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي ووسائل إعلام أخرى، استنادا إلى إحاطة جرت أمس الخميس مع مسؤولين عسكريين ​كبار، أن الجيش ​أقر بتقدير مماثل.

ونقل الموقع عن مسؤول قوله "وفقا لتقديراتنا، قُتل حوالي 70 ألفا من سكان غزة خلال الحرب، دون احتساب المفقودين".

وأضاف "نقوم حاليا بتمييز الإرهابيين عن أولئك الذين لم يتورطوا".

وردا على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي إن "التفاصيل المنشورة لا تعكس البيانات الرسمية (لجيش الدفاع الإسرائيلي )".

وأضاف "أي نشر أو تقرير حول هذا الموضوع سيصدر عبر القنوات الرسمية والمنظمة".

وتقول إسرائيل إن الهجوم الذي قادته "حماس" في السابع مع أكتوبر 2023، وتلاه اندلاع الحرب، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين.

ولقي أكثر من 470 جنديا إسرائيليا حتفهم خلال الحرب.