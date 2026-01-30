جهود وطنية تحد من الصيد الجائر وتعزز حماية الحياة البرية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) -محمد القرعان- يشكل الصيد الجائر أحد أبرز التحديات البيئية التي تهدد التنوع الحيوي واستدامة النظم البيئية وحماية الحياة البرية، بما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع المحلي والسياحة البيئية.

ومع تزايد الضغوط البشرية على الموارد الطبيعية، برزت أهمية حماية الحياة البرية وتعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الموروث الطبيعي للكائنات الحية.

وخلال السنوات الماضية، شهدت جهود مكافحة الصيد غير القانوني في الأردن تطورًا ملموسًا، سواء على مستوى التشريعات والقوانين، أو على مستوى الرقابة الميدانية والتقنيات الحديثة، بمشاركة فاعلة من الجمعيات البيئية، أبرزها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والجهات الحكومية المعنية، والمجتمعات المحلية.

وقد أثمرت هذه الجهود في الحد من حجم المخالفات وتعزيز دور الصيادين الملتزمين في نقل ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة. وبينما تشير بيانات ميدانية للجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة إلى تراجع نسبي في حجم المخالفات، يحذر مختصون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) من مخاطر ما تزال تهدد التنوع الحيوي والحياة البرية، في ظل التغير المناخي، وتوسع النشاط البشري، وضعف ردع بعض العقوبات القانونية.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فادي الناصر، إن مشكلة الصيد الجائر في الأردن، لم تعد بالحجم الذي كانت عليه في السابق، وتشهد تناقصًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، استنادًا إلى أرقام المخالفات والمتابعات الميدانية التي تنفذها الجمعية.

وأوضح الناصر أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع مستوى الوعي لدى شريحة واسعة من الصيادين بأهمية الحفاظ على الموروث الطبيعي من الكائنات الحية، إضافة إلى تعاون عدد كبير منهم في نقل هذه الثقافة إلى صيادين آخرين، خصوصًا الجدد.

وأشار إلى أن الدور الرقابي شهد تطورًا نوعيًا من خلال شراكات مع مؤسسات وطنية متعددة، بعضها موجود أصلًا في مناطق الصيد، وأخرى معنية بالمتابعة والرقابة العامة.

وأضاف أن الجمعية عملت على توظيف التكنولوجيا الحديثة في متابعة قضايا الصيد، بما في ذلك التخصص في رصد الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالصيد غير القانوني، والاستعانة بطائرات (الدرونز) عند الحاجة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للجهات المعنية بتطبيق القانون.

وبيّن الناصر أن تطوير القوانين والتشريعات الناظمة للصيد خلال السنوات الماضية، إلى جانب التعاون المحلي والإقليمي، أسهم أيضًا في الحد من الصيد الجائر، إلا أنه لفت إلى أن بعض العقوبات، رغم تعديلها عام 2015، ما تزال غير رادعة بالشكل الكافي مقارنة بحجم المخالفة، وهو ما يتسبب في تكرار بعض الانتهاكات، مطالبًا بمراجعة هذه العقوبات وتغليظها.

وأشار إلى أن التوسع السكاني وتغير أنماط الأنشطة البشرية في مناطق كانت مقصداً للصيد أسهما في تقليل ممارسات الصيد الجائر، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذا التغير أدى إلى حصر البيئات الطبيعية وتقليص أعداد الأنواع البرية، ما يشكّل خطرًا طويل الأمد على انتشارها مستقبلًا إذا لم يُدار وفق أسس علمية مدروسة.

كما لفت إلى أن التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، واختلاف معدلات الهطول المطري، أسهمت في الحد من تكاثر الأنواع البرية، خصوصًا المقيمة منها، ما أدى إلى تراجع نشاط الصيد بشكل عام، إلا أن أثر ذلك يشابه أثر الصيد الجائر في تقليص أعداد الكائنات الحية. وأضاف أن الارتفاع النسبي في كلفة رحلات الصيد خلال السنوات الأخيرة ساهم بدوره في الحد من هذه الممارسات.

وحول أخطر أشكال الصيد الجائر، أكد الناصر أن صيد الأنواع المهددة بالانقراض عالميًا يُعد الأخطر، لا سيما عندما يقترن بأنشطة الاتجار بالحياة البرية أو منتجاتها، إضافة إلى الممارسات التي تؤدي إلى تدمير البيئات الطبيعية.

وأوضح أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنفذ برنامجًا وطنيًا للتفتيش خارج المحميات الطبيعية، من خلال مفتشين إقليميين موزعين في مختلف مناطق المملكة، وبالتعاون مع شركاء وطنيين وفق برامج عمل محددة. كما تنفذ برنامجًا آخر داخل المحميات الطبيعية، يعتمد على كوادر من أبناء المجتمعات المحلية المؤهلة والخبرة في العمل التفتيشي.

وأشار إلى أن الجمعية مفوضة رسميًا منذ عام 1973 بتطبيق المواد القانونية المتعلقة بحماية الطيور والحيوانات البرية، والمنصوص عليها حاليًا في المادة (56) من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015، مؤكداً وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومؤسسات وطنية أخرى.

وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا، أكد الناصر أن الجمعية بدأت بإصدار رخص الصيد الإلكترونية، وتوثيق ومتابعة أعمال المفتشين إلكترونيًا، إلى جانب استخدام طائرات الدرونز ورصد ما يُنشر عبر المنصات الرقمية من مخالفات متعلقة بالصيد، وتحويلها إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى وجود أفكار تطويرية إضافية مرتبطة بتوفر التمويل.

وشدد الناصر على أهمية دور المجتمعات المحلية باعتبارها شريكًا أساسيًا في برامج الحماية، مستعرضًا تجارب ناجحة أسهمت في حماية المناطق الطبيعية واستدامة الجهود. كما أكد أن الإعلام شريك محوري في نقل المعلومات بدقة وموضوعية، محذرًا من نشر معلومات غير موثوقة تسعى إلى الإثارة على حساب الحقائق، لما في ذلك من إنكار لجهود وطنية امتدت لسنوات.

من جهته، قال أستاذ الهندسة البيئية والمدنية في جامعة الحسين بن طلال، عمر الخشمان، إن الصيد الجائر ما يزال يشكل تحديًا بيئيًا خطيرًا في الأردن، لما له من آثار سلبية متراكمة على التنوع الحيوي، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة.

وأوضح أن الصيد غير المنظم أسهم في انقراض أكثر من ستة أنواع من الثديات في المملكة، فيما تواجه نحو 39 بالمئة من الأنواع البرية المتبقية خطر الانقراض، ما يهدد استدامة النظم البيئية ويخل بالتوازن الطبيعي.

وأشار إلى أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات متعددة للحد من هذه الظاهرة، من خلال تنظيم مواسم الصيد، وفرض رخص رسمية، وتطبيق عقوبات قانونية تشمل الغرامات والحبس ومصادرة الأسلحة والمركبات، إلى جانب تكثيف الرقابة وحماية المحميات الطبيعية وتنفيذ حملات توعوية للمجتمعات المحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود بحاجة إلى تعزيز وتوسيع.

ولفت الخشمان إلى أن دمج التشريعات البيئية مع التكنولوجيا الحديثة، مثل التطبيقات الرقمية وأنظمة المراقبة المتقدمة، أسهم في تحسين كفاءة ضبط المخالفات، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الإبلاغ المباشر عن الانتهاكات البيئية.

وأكد أن الصيد الجائر، إلى جانب التغير المناخي، يشكلان تهديدًا مباشرًا للتنوع الحيوي والسياحة البيئية في الأردن، داعيًا إلى تشديد تطبيق القوانين، وتوسيع المحميات الطبيعية، ودعم الدراسات العلمية والمراقبة البيئية المستمرة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية للأجيال المقبلة.

--(بترا)

م ق/م د/أس

30/01/2026 14:36:36





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار أشغال بني كنانة: تعبيد 40 طريقا زراعية وصيانة مستمرة لدعم البنية تراجع الإسترليني مقابل الدولار و جهود وطنية تحد من الصيد الجائر وتعزز حماية الحياة البرية في ا الدولار يستعيد توازنه لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على ا رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد ميلادعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة