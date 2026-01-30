  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

2026-01-30 07:07:26
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 30 كانون الثاني (بترا)- شهد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.35 بالمئة ليسجل 1.3764 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.
وفي الوقت نفسه، سجل الإسترليني انخفاضاً أقل مقابل اليورو بنسبة 0.05 بالمئة، ليصل 1.15312 يورو.
--(بترا)
رش/م د/أس
30/01/2026 14:42:31

آخر الأخبار أشغال بني كنانة: تعبيد 40 طريقا زراعية وصيانة مستمرة لدعم البنية تراجع الإسترليني مقابل الدولار و جهود وطنية تحد من الصيد الجائر وتعزز حماية الحياة البرية في ا الدولار يستعيد توازنه لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على ا رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد ميلاد عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل ال
  • مركز تدريب
  • روابط م
خدمات صحفية
  • حدث في مثل ه
  • المقالات المخ
  • صورة و
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

    MENAFN30012026000117011021ID1110673102

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Date

    Category

    Comments

    No comment

    Tags

    Label

    آخر الأخبار

    البحث