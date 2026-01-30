تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 30 كانون الثاني (بترا)- شهد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.35 بالمئة ليسجل 1.3764 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.

وفي الوقت نفسه، سجل الإسترليني انخفاضاً أقل مقابل اليورو بنسبة 0.05 بالمئة، ليصل 1.15312 يورو.

--(بترا)

رش/م د/أس

30/01/2026 14:42:31





