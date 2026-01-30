تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
لندن 30 كانون الثاني (بترا)- شهد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.35 بالمئة ليسجل 1.3764 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.
وفي الوقت نفسه، سجل الإسترليني انخفاضاً أقل مقابل اليورو بنسبة 0.05 بالمئة، ليصل 1.15312 يورو.
30/01/2026
