أشغال بني كنانة: تعبيد 40 طريقا زراعية وصيانة مستمرة لدعم البنية التحتية

أشغال بني كنانة: تعبيد 40 طريقا زراعية وصيانة مستمرة لدعم البنية التحتية
إربد 30 كانون الثاني (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مديرية أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي إن مكتب أشغال لواء بني كنانة قد نفذ عددا من المشاريع المنوعة في اللواء منها تعبيد طرق زراعية بلغ عددها 40 طريقا زراعية موزعة على جميع المناطق في اللواء وبحسب الألوية، وذلك عن طريق موازنة مجلس محافظة اربد.
وأضاف الربضي في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مكتب أشغال لواء بني كنانة قد نفذ أيضا أعمال فتح وتعبيد طريق محمية غابات اليرموك، مبينا أن قيمة المشاريع التي نفذها مكتب أشغال لواء بني كنانة لعام 2025 قد بلغت حوالي 800 ألف دينار، منها فتح العديد من الطرق الزراعية بواسطة الآليات المستأجرة والآليات التابعة لمديرية أشغال محافظة إربد.
وبين الربضي أن مكتب أشغال لواء بني كنانة قد نفذ أعمال الصيانة الروتينية للطرق في جميع مناطق اللواء، وذلك بهدف المحافظة على ديمومتها، إضافة للقيام بأعمال تنظيف العبارات وقنوات تصريف المياه على جوانب جميع الطرق التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في جميع أنحاء اللواء.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
30/01/2026 14:52:41
-
دليل ال
مركز تدريب
روابط م
-
حدث في مثل ه
المقالات المخ
صورة و
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment