أشغال بني كنانة: تعبيد 40 طريقا زراعية وصيانة مستمرة لدعم البنية التحتية

إربد 30 كانون الثاني (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مديرية أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي إن مكتب أشغال لواء بني كنانة قد نفذ عددا من المشاريع المنوعة في اللواء منها تعبيد طرق زراعية بلغ عددها 40 طريقا زراعية موزعة على جميع المناطق في اللواء وبحسب الألوية، وذلك عن طريق موازنة مجلس محافظة اربد.

وأضاف الربضي في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مكتب أشغال لواء بني كنانة قد نفذ أيضا أعمال فتح وتعبيد طريق محمية غابات اليرموك، مبينا أن قيمة المشاريع التي نفذها مكتب أشغال لواء بني كنانة لعام 2025 قد بلغت حوالي 800 ألف دينار، منها فتح العديد من الطرق الزراعية بواسطة الآليات المستأجرة والآليات التابعة لمديرية أشغال محافظة إربد.

وبين الربضي أن مكتب أشغال لواء بني كنانة قد نفذ أعمال الصيانة الروتينية للطرق في جميع مناطق اللواء، وذلك بهدف المحافظة على ديمومتها، إضافة للقيام بأعمال تنظيف العبارات وقنوات تصريف المياه على جوانب جميع الطرق التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في جميع أنحاء اللواء.

