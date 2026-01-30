  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

2026-01-30 07:06:48
خبرني -

خبرني - سُحبت ظهر الجمعة قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا، الذي يُعدّ المرحلة الثانية ضمن النظام الجديد للبطولة.

وتأهلت 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16، فيما تتنافس 16 فريقًا على المقاعد الثمانية المتبقية بنظام الذهاب والإياب.

وأسفرت القرعة عن تجدد المواجهة بين بنفيكا وريال مدريد، في لقاء يُعد من أبرز مباريات الملحق، بعد أن التقيا في اليوم الأخير من دور المجموعات.

كما أوقعت القرعة مواجهة محلية مرتقبة تجمع موناكو وباريس سان جيرمان.

وفيما يلي نتائج القرعة:

. موناكو × باريس سان جيرمان

. غلطة سراي × يوفنتوس

. بنفيكا × ريال مدريد

. أولمبياكوس × باير ليفركوزن

. كاراباخ × نيوكاسل يونايتد

. كلوب بروج × أتلتيكو مدريد

. بودو غليمت × إنتر ميلان

. بوروسيا دورتموند × أتالانتا

