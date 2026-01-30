بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
خبرني - سُحبت ظهر الجمعة قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا، الذي يُعدّ المرحلة الثانية ضمن النظام الجديد للبطولة.
وتأهلت 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16، فيما تتنافس 16 فريقًا على المقاعد الثمانية المتبقية بنظام الذهاب والإياب.
وأسفرت القرعة عن تجدد المواجهة بين بنفيكا وريال مدريد، في لقاء يُعد من أبرز مباريات الملحق، بعد أن التقيا في اليوم الأخير من دور المجموعات.
كما أوقعت القرعة مواجهة محلية مرتقبة تجمع موناكو وباريس سان جيرمان.
وفيما يلي نتائج القرعة:
. موناكو × باريس سان جيرمان
. غلطة سراي × يوفنتوس
. بنفيكا × ريال مدريد
. أولمبياكوس × باير ليفركوزن
. كاراباخ × نيوكاسل يونايتد
. كلوب بروج × أتلتيكو مدريد
. بودو غليمت × إنتر ميلان
. بوروسيا دورتموند × أتالانتا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment