ماذا تخطط إسرائيل للفلسطينيين في غزة والضفة! د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) تعكس الأفعال الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية وتصريحات متواترة بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عامين ونصف تقريباً مخططاً إسرائيلياً متكاملاً بحق الفلسطينيين، سواء في الضفة أو غزة، وبحق القضية الفلسطينية برمتها. من خلال تتبع تلك الأفعال، والتصريحات، التي تعكس النوايا يحاول هذا المقال كشف الستار عن المخطط الإسرائيلي المتكامل تجاه الفلسطينيين في المرحلة الحالية.

في ظل تصاعد الأزمة الداخلية الإسرائيلية، المرتبطة بالميزانية وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وتهديد الأحزاب في حكومة نتنياهو الائتلافية بإسقاط الحكومة، يحارب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضمان بقاء ائتلافه. وحسب نتنياهو فإن ((آخر ما تحتاجه إسرائيل في هذه المرحلة هو إجراء انتخابات“، معتبراً أن إسرائيل تمر بمرحلة“حساسة واستثنائية”، وهناك حاجة في هذه المرحلة إلى الاستقرار السياسي، وليس إلى انتخابات مبكرة. إذا لم يتم تمرير الميزانية أو تم حل الكنيست، فستُجرى الانتخابات في وقت سابق لما هو مقرر لها. بموجب القانون الإسرائيلي، ستجرى الانتخابات بحلول نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري. ويحاول نتنياهو توفير الظروف التي تضمن بقاءه في منصبه. ويستكمل نتنياهو حروباً متعددة الجبهات، خصوصاً مع لبنان، مواصلاً تهديدها لنزع سلاح حزب الله، ومع إيران، معتبراً أن إسرائيل لن تسمح لها بإعادة ترتيب صفوفها، ومع الفلسطينيين الذين يخوض معهم معركة مفتوحة في غزة والضفة، وهو محور تركيز المقال.

يقترب مشروع قانون إسرائيلي لإعدام الفلسطينيين من الإقرار، في ظل زيادة ضخمة في عدد عمليات القتل غير القانونية بحق الفلسطينيين، منذ شهر تشرين الأول من العام ٢٠٢٣، سواء كانت في غزة التي تعدت حدود الاستيعاب، أو في الضفة التي تجاوزت مثيلاتها في أي وقت أو مرحلة سابقة، أو في زنازين الاحتلال، التي باتت ترقى لمستوى الظاهرة، وكلها جرائم ترقى لمستوى الإبادة الجماعية والإعدام خارج نطاق القانون، مع إفلات تام من المساءلة والمحاسبة والعقاب. ويعكس ذلك استهتاراً متصاعداً بحياة الفلسطينيين، في ظل مقاربة متكاملة الأركان تستهدف القضية الفلسطينية برمتها.

بعد إقرار القراءة الأولى لتعديل جديد على قانون العقوبات الإسرائيلي، يُلزم المحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بقتل إسرائيلي ((عمداً أو بتهور))، وصل المشروع حالياً إلى قراءتيه الثانية والثالثة، دون تحديد موعد للتصويت النهائي عليه. ويسمح التعديل إن أُقر بفرض أحكام الإعدام دون طلب من النائب العام، حيث ستُجرى المحاكمات أمام قضاة عسكريين، ويسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، في غضون ٩٠ يومًا من صدور الحكم النهائي. ويحظر تخفيف أو استئناف أو إلغاء الحكم بعد صدوره. ووفقًا للمشروع تُفرض عقوبة الإعدام على كل من يقتل يهوديًا ((لمجرد كونه يهوديًا))، وعلى كل من يتورط في التخطيط وليس المنفذ فقط. إن ذلك يقتصر تطبيقه على الفلسطينيين فقط دون الإسرائيليين اليهود، ما يُعزز ازدواجية النظام القانوني الإسرائيلي القائم على التمييز القومي. في الضفة الغربية المحتلة، يُحاكم الفلسطينيون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يمثل المستوطنون اليهود في نفس الأراضي للقانون المدني الإسرائيلي. تحظر جميع المعاهدات الدولية عقوبة الإعدام، بما فيها التي توقع عليها إسرائيل، لأنها أقصى أشكال العقاب قسوةً وإنكاراً للحق في الحياة، ناهيك عن استخدامها بشكل تمييزي بين الفلسطيني واليهودي. إن ذلك التصعيد في تنفيذ هذا القانون يأتي بعد سنوات طويلة من محاولات إرساء ثقافة الحكم بالقتل الميداني لأي مقاوم فلسطيني، في حالة مستدامة، من الاحتلال الطويل، يرسّخ تلك الحالة، ويقنّنها، في ترسيخ لاستهتار كبير بمنظومة القيم العالمية.

سجل انتهاء أزمة المحتجزين في غزة، بعد عودة آخر جثمان، إغلاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلن الأسبوع الماضي عن بدء المرحلة الثانية من الخطة. تهدف المرحلة الجديدة وفق تلك الخطة إلى ترتيب شكل الحكم المستقبلي في القطاع وإعادة إعماره. من ناحيته، أكد بنيامين نتنياهو أن الانتقال لإعادة إعمار غزة مرهون بنزع سلاحها، مخيّراً بين طريقين، إما عبر الطريق الأسهل، طواعية، أو الأصعب، بالقوة، في ظل تأكيدات نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالتواجد في غزة، وستحتفظ إسرائيل بسيطرة أمنية كاملة في المنطقة الممتدة“من نهر الأردن إلى البحر”، بما يشمل قطاع غزة، معتبراً أن هذه السيطرة تشكل ضمانة للأمن الإسرائيلي في المرحلة المقبلة. وتقترن تلك التصريحات بتشديد نتنياهو على عدم السماح لقيام دولة فلسطينية.

تربط حكومة الاحتلال بدء عمليات الإعمار تلك بضرورة عرض خطط لنزع السلاح من غزة، وتنظيم مسألة تمويل عمليات الإعمار تلك، حيث صرحت في وقت سابق بأنها لن تشارك في عملية تمويلها أو تنفيذها، في تجاهل متعمد لتحمّلها مسؤولية تدمير القطاع. بالتوازي، استكملت قوات الاحتلال خلال الشهرين الماضيين تفريغ الأرض في جنوب قطاع غزة، وواصلت أعمال إزالة الأنقاض والمخلفات خصوصاً في منطقة شرق رفح. وفي تموز الماضي، أكد يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه أمر القوات بتجهيز مخيم في رفح لإيواء سكان غزة. يأتي ذلك في ظل حديث عن تخطيط إسرائيل لإقامة مخيم كبير للفلسطينيين جنوب قطاع غزة، مزود بتقنيات مراقبة حساسة، دون تجاهل تصريحات إسرائيل برغبتها ضمان مغادرة أكبر عدد من الفلسطينيين لغزة. فقد أكد نتنياهو مؤخراً فيما يتعلق بمعبر رفح، أن المعبر ((سيفتح في كلا الاتجاهين“، مشدداً على عدم وجود نية لمنع أي غزي من مغادرة القطاع، لكن ((لن يكون هناك وصول مفتوح)) لغزة، وسيخضع الغزيين للتفتيش الدقيق من قبل إسرائيل، في ظل احتفاظ جيش الاحتلال بسيطرة أمنية شاملة في رفح.

وعن الوضع الميداني في غزة، فرغم اتخاذ قرار بوقف إطلاق نار بدأ منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، مازال القصف والاعتداء والقتل والتدمير حاضراً في أرجاء القطاع، الذي يسيطر الاحتلال على جل أراضيه. وحسب مصادر وزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط مئات الشهداء، وآلاف الجرحى، في غزة، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. ويواجه الفلسطينيون في غزة، الذين مزقهم عامان من الهجمات الإسرائيلية على القطاع، قيودًا مشددة على حركتهم ومراقبة لأنشطتهم على الإنترنت ومكالماتهم الهاتفية من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتؤكد ((الأونروا)) استمرار أزمة إنسانية واسعة في غزة، في ظل سقوط مزيد من الشهداء بصورة يومية، وتضرر كبير للخدمات.

ويتواجد جيش الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه بالكامل، في مناطق بيت حانون ورفح، وفي المناطق الشرقية منه، دافعاً السكان المدنيين لإخلاء مناطقهم السكنية، للتكدس في مناطقه الغربية، أي باتجاه شاطئ البحر، وذلك إما تحت القصف والتدمير، وإما بأوامر إخلاء، كما حدث في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، حيث وجه السكان أوامر عبر منشورات بالاخلاء. ووفقًا لوثيقة نشرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي، ترغب إدارة ترامب بنزع السلاح من غزة، مشترطة سحب الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، وتسجل الأسلحة الشخصية أو سحبها، في ظل ضمان الأمن الشخصي من قبل قوات للشرطة، تحت الإدارة التكنوقراطية المؤقتة في غزة. وقد حذّر ترامب من مواجهة ((عواقب وخيمة)) إذا لم يلق مقاتلو حركة حماس والفصائل الأخرى أسلحتها، وهو ما اعتبره نتنياهو سيتحقق، إما بالطريق السهل أو الصعب.

تنتظر غزةَ أوقاتٌ عصيبة، ومخططات معقدة، تحتاج لوحدة قرار فلسطيني، ورؤية واعية لما يحاك ضد القضية الفلسطينية، في ظل حقبة حكم ترامب. من الواضح أن دفع السكان الغزيين نحو الشريط الغربي الضيق وسط القطاع وحصارهم فيه، في ظل تعطيل كامل لعودة الحياة الطبيعية، والانتهاء من تسوية الأرض في رفح استعداداً لاستقبال الفلسطينيين فيها، والشروط التي تتكشف تباعاً لآليات فتح معبر رفح، يشير إلى أننا قد نكون أمام مرحلة حساسة تتعلق بحسم مستقبل السكان الفلسطينيين في غزة، في ظل تمدد سيطرة قوات الاحتلال على الأرض، وحسم مستقبل السيطرة الأمنية المستقبلية فيه، وفق تصريحات نتنياهو، وموقف ترامب المعروف مسبقاً من الفلسطينيين. سينتقل مقال الأسبوع القادم للضفة الغربية، والذي سيتتبع تصريحات وإجراءات، وإن اختلفت في طبيعتها، فهي تحمل ذات الهدف في غزة.